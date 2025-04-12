Была учреждена первая советская юбилейная медаль «ХХ лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии»

24 января 1938 года была учреждена первая советская юбилейная медаль «ХХ лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии»

Награждать медалью можно было кадровых военных командного и начальствующего состава, чей стаж службы в рядах Красной армии к 23 февраля 1938 года был не меньше 20 лет. Получить новую награду мог и тот, кто уже не служил в армии, но лишь при одном условии: если он был награжден орденом Красного Знамени.

Первый указ о награждении новым знаком отличия вышел 22 февраля 1938 года — накануне двадцатилетия Красной армии. Это было самое массовое награждение медалью «ХХ лет РККА». Для многих советских кадровых военных, награжденных юбилейной медалью «ХХ лет РККА», она оставалась первой, а зачастую и единственной наградой до начала Великой Отечественной войны.