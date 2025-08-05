Утверждено «Общество в память отца Иоанна Кронштадтского»

17 марта 1909 года было утверждено «Общество в память отца Иоанна Кронштадтского».

Святой уделял большое внимание бедным жителям Кронштадта, покупал им еду, оплачивал услуги врачей. Евангельская самоотверженность молодого священника вскоре стала привлекать к нему простой народ. За девять лет отец Иоанн собрал деньги на первый «Дом трудолюбия» в России, где нищие могли получить кров, работу, питание, медицинскую помощь и который был освящен в 1882 году.

Иоанн Кронштадтский присутствовал при постели умирающего императора Александра III, причастил его. В начале XX века святой предрек революционные события, а в дневнике, размышляя, писал, что нынешние шатания — из-за утери веры в Бога.