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Было основано Российское общество добровольного воздушного флота «Добролёт»
17 марта 1923 года было основано Российское общество добровольного воздушного флота «Добролёт»
После Гражданской войны в нашей стране остро стоял вопрос налаживания транспортных связей. Советская власть озаботилась тем, чтобы создать совершенно новую для СССР транспортную структуру — гражданскую авиацию. Первый рейс Обществом был выполнен 15 июля 1923 года из Москвы в Нижний Новгород.
В феврале 1932 года было организовано Главное управление гражданского воздушного флота (ГУ ГВФ), которое через месяц, 25 марта, получило наименование «Аэрофлот». В новую систему вошли 75 аэродромов, 282 посадочные площадки и 129 самолетов. За 15 первых лет своего существования «Аэрофлот» превратился в крупнейшую авиакомпанию мира.
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Другие события в этот день
С космодрома Плесецк в Архангельской обл. выполнен первый пуск
17 марта 1966 года с космодрома Плесецк в Архангельской обл. выполнен первый пуск (ракета-носитель «Восток-2» с космическим аппаратом «Космос-112» на борту)
17 марта∙1966 год
Создатель настоящего человека
В 1927 году у молодого технолога текстильной фабрики, пробовавшего свои силы в журналистике, вышла первая книга — сборник очерков «Мемуары вшивого человека». Примечательно произведение тем, что оно является единственным в литературной биографии Бориса Полевого (род. 17 марта 1908 года), которое издавалось под его настоящей фамилией — Кампов. Когда сборник готовился к печати, редактор предложил автору «перевести» его странно звучащую фамилию и пользоваться псевдонимом «Полевой» — от латинского «campus», то есть «поле». Но по каким-то причинам «Мемуары вшивого человека» все равно вышли под настоящей фамилией автора. Публиковаться под псевдонимом «Полевой» молодой журналист стал только с 1928 года, когда окончательно сменил профессию и ушел из технологов в журналисты.
17 марта∙1908 год
Утверждено «Общество в память отца Иоанна Кронштадтского»
17 марта 1909 года было утверждено «Общество в память отца Иоанна Кронштадтского». Святой уделял большое внимание бедным жителям Кронштадта, покупал им еду, оплачивал услуги врачей. Евангельская самоотверженность молодого священника вскоре стала привлекать к нему простой народ. За девять лет отец Иоанн собрал деньги на первый «Дом трудолюбия» в России, где нищие могли получить кров, работу, питание, медицинскую помощь и который был освящен в 1882 году. Иоанн Кронштадтский присутствовал при постели умирающего императора Александра III, причастил его. В начале XX века святой предрек революционные события, а в дневнике, размышляя, писал, что нынешние шатания — из-за утери веры в Бога.
17 марта∙1909 год
В Прощеное воскресенье во всех церквях зачитан Высочайший манифест об отмене крепостного права
17 марта 1861 года в Прощеное воскресенье во всех церквях зачитан Высочайший манифест об отмене крепостного права
17 марта∙1861 год
Совершил подвиг старший лейтенант Александр Прохоренко
17 марта 2016 года в районе сирийской Пальмиры совершил подвиг старший лейтенант Александр Прохоренко – оказавшись в окружении боевиков, вызвал огонь на себя
17 марта∙2016 год
Марта Скавронская объявлена женой Петра I
17 марта 1711 года Марта Скавронская (она же Крузе, она же Василевская, она же Михайлова, она же императрица Екатерина I) объявлена женой Петра I
17 марта∙1711 год
Референдум СССР о сохранении Союза Советских Социалистических республик
17 марта 1991 года прошел референдум СССР о сохранении Союза Советских Социалистических республик. «ЗА» – 78%
17 марта∙1991 год
Память Благоверного князя Даниила Московского
17 марта - Память Благоверного князя Даниила Московского. 4-й сын Александра Невского получил незавидный удел – Московское княжество. Но при князе Данииле Москва начала подниматься, а его потомки-даниловичи (Калита и др.) объединили вокруг нее Русь
17 марта∙1303 год
Пять западноевропейских стран подписали Брюссельский пакт о создании военного союза
«НЕсвободный дух». 17 марта 1948 года пять западноевропейских стран подписали Брюссельский пакт о создании военного союза Договор стал предтечей НАТО. По нему Великобритания, Франция, Люксембург, Бельгия и Нидерланды якобы объединялись в мирный союз для «культурного и экономического сотрудничества», но на самом деле это стало площадкой, которая подготовила создание НАТО в Европе. К марту 1949 года консультации союзников по Брюсселю с США и Канадой были завершены. И 4 апреля 1949 года в Вашингтоне был подписан Североатлантический договор. НАТО полностью заместила деятельность Западноевропейского союза. До сих пор везде, куда приходят страны Североатлантического альянса во главе с США, начинаются кровавые войны и гуманитарные катастрофы.
17 марта∙1948 год
Состоялся Всесоюзный референдум о сохранении СССР
17 марта 1991 года состоялся Всесоюзный референдум о сохранении СССР. Был вынесен вопрос: «Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических республик как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?». В голосовании приняли участие 9 из 15 союзных республик. Из 185 миллионов граждан, включённых в списки для голосования, в референдуме приняли участие 148, из которых 76,43% высказались за сохранение СССР. Однако 19 августа в стране начался «августовский путч», который сорвал подписание союзного договора и дал старт процессу распада СССР.
17 марта∙1991 год
Села Михайловское, Тригорское и могила А.С.Пушкина объявлены заповедными
17 марта 1922 года села Михайловское, Тригорское и могила А.С.Пушкина объявлены заповедными
17 марта∙1922 год
Был обнародован манифест Александра II об отмене крепостного права
17 марта 1861 года был обнародован манифест Александра II об отмене крепостного права Крестьянам были присвоены гражданские права — свобода вступления в брак, самостоятельное заключение договоров и ведение судебных дел, приобретение недвижимого имущества на свое имя. Подписание манифеста императором произошло за две недели до этого — 3 марта. Крестьянская реформа 1861 года имела огромное историческое значение для нашей страны. Отмена крепостного права проложила дорогу другим важнейшим преобразованиям, направленным на создание в России гражданского общества.
17 марта∙1861 год