Было основано Российское общество добровольного воздушного флота «Добролёт»

17 марта 1923 года было основано Российское общество добровольного воздушного флота «Добролёт»

После Гражданской войны в нашей стране остро стоял вопрос налаживания транспортных связей. Советская власть озаботилась тем, чтобы создать совершенно новую для СССР транспортную структуру — гражданскую авиацию. Первый рейс Обществом был выполнен 15 июля 1923 года из Москвы в Нижний Новгород.

В феврале 1932 года было организовано Главное управление гражданского воздушного флота (ГУ ГВФ), которое через месяц, 25 марта, получило наименование «Аэрофлот». В новую систему вошли 75 аэродромов, 282 посадочные площадки и 129 самолетов. За 15 первых лет своего существования «Аэрофлот» превратился в крупнейшую авиакомпанию мира.