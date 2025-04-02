Был обнародован манифест Александра II об отмене крепостного права

17 марта 1861 года был обнародован манифест Александра II об отмене крепостного права

Крестьянам были присвоены гражданские права — свобода вступления в брак, самостоятельное заключение договоров и ведение судебных дел, приобретение недвижимого имущества на свое имя. Подписание манифеста императором произошло за две недели до этого — 3 марта.

Крестьянская реформа 1861 года имела огромное историческое значение для нашей страны. Отмена крепостного права проложила дорогу другим важнейшим преобразованиям, направленным на создание в России гражданского общества.