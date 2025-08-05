Память Благоверного князя Даниила Московского

17 марта - Память Благоверного князя Даниила Московского. 4-й сын Александра Невского получил незавидный удел – Московское княжество. Но при князе Данииле Москва начала подниматься, а его потомки-даниловичи (Калита и др.) объединили вокруг нее Русь