Состоялся Всесоюзный референдум о сохранении СССР

17 марта 1991 года состоялся Всесоюзный референдум о сохранении СССР.

Был вынесен вопрос: «Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических республик как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?».

В голосовании приняли участие 9 из 15 союзных республик. Из 185 миллионов граждан, включённых в списки для голосования, в референдуме приняли участие 148, из которых 76,43% высказались за сохранение СССР. Однако 19 августа в стране начался «августовский путч», который сорвал подписание союзного договора и дал старт процессу распада СССР.