Пять западноевропейских стран подписали Брюссельский пакт о создании военного союза

«НЕсвободный дух». 17 марта 1948 года пять западноевропейских стран подписали Брюссельский пакт о создании военного союза

Договор стал предтечей НАТО. По нему Великобритания, Франция, Люксембург, Бельгия и Нидерланды якобы объединялись в мирный союз для «культурного и экономического сотрудничества», но на самом деле это стало площадкой, которая подготовила создание НАТО в Европе.

К марту 1949 года консультации союзников по Брюсселю с США и Канадой были завершены. И 4 апреля 1949 года в Вашингтоне был подписан Североатлантический договор. НАТО полностью заместила деятельность Западноевропейского союза. До сих пор везде, куда приходят страны Североатлантического альянса во главе с США, начинаются кровавые войны и гуманитарные катастрофы.