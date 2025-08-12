Создатель настоящего человека

В 1927 году у молодого технолога текстильной фабрики, пробовавшего свои силы в журналистике, вышла первая книга — сборник очерков «Мемуары вшивого человека». Примечательно произведение тем, что оно является единственным в литературной биографии Бориса Полевого (род. 17 марта 1908 года), которое издавалось под его настоящей фамилией — Кампов.

Когда сборник готовился к печати, редактор предложил автору «перевести» его странно звучащую фамилию и пользоваться псевдонимом «Полевой» — от латинского «campus», то есть «поле». Но по каким-то причинам «Мемуары вшивого человека» все равно вышли под настоящей фамилией автора.

Публиковаться под псевдонимом «Полевой» молодой журналист стал только с 1928 года, когда окончательно сменил профессию и ушел из технологов в журналисты.