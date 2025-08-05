С космодрома Плесецк в Архангельской обл. выполнен первый пуск

17 марта 1966 года с космодрома Плесецк в Архангельской обл. выполнен первый пуск (ракета-носитель «Восток-2» с космическим аппаратом «Космос-112» на борту)