Разворот Примакова

24 марта 1999 года произошел разворот Примакова. Премьер-министр России, летевший в США, развернул самолет над Атлантикой – НАТО бомбит Югославию. Военное преступление Запада заставило Россию открыть глаза на наше «партнерство». «Это решение я принимал сам», – вспоминал Е.М.Примаков