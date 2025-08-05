Основатель Москвы Юрий Долгорукий захватил Киев и стал в нем княжить

24 марта 1155 года основатель Москвы Юрий Долгорукий захватил Киев и стал в нем княжить – во второй разъ.«...и сѣде на столѣ ѡц҃ь своихъ и дѣдъ и приӕ с радостью всѧ землѧ Рускаӕ» (Ипатьевская летопись)