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Основатель Москвы Юрий Долгорукий захватил Киев и стал в нем княжить
24 марта 1155 года основатель Москвы Юрий Долгорукий захватил Киев и стал в нем княжить – во второй разъ.«...и сѣде на столѣ ѡц҃ь своихъ и дѣдъ и приӕ с радостью всѧ землѧ Рускаӕ» (Ипатьевская летопись)
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Другие события в этот день
Разворот Примакова
24 марта 1999 года произошел разворот Примакова. Премьер-министр России, летевший в США, развернул самолет над Атлантикой – НАТО бомбит Югославию. Военное преступление Запада заставило Россию открыть глаза на наше «партнерство». «Это решение я принимал сам», – вспоминал Е.М.Примаков
24 марта∙1999 год
16-летний Михаил Романов дал согласие принять царство
24 марта 1613 года 16-летний Михаил Романов дал согласие принять царство – после долгих уговоров. К тому времени на Земском соборе в Московском Кремле Михаила уже избрали царем
24 марта∙1613 год
Начались бомбардировки НАТО гражданских объектов Югославии
24 марта 1999 года начались бомбардировки НАТО гражданских объектов Югославии Официальным поводом для вмешательства западных стран в дела Югославии стал этнический и религиозный конфликты, которые во многом подогревались представителями многочисленных западных «благотворительных фондов». Тринадцать стран НАТО выдвинули свою авиацию для бесчеловечных ударов по Югославии. Суммарный ущерб экономике Югославии составил до 100 миллиардов долларов, были разрушены свыше 200 промышленных предприятий. Самыми страшными были, безусловно, потери среди мирного населения. До двух с половиной тысяч мирных жителей погибли под НАТОвскими бомбами, свыше 12 тысяч получили ранения. Позже независимая комиссия ООН признала незаконным воздушные удары по уже несуществующей Югославии
24 марта∙1999 год
Была организована «Летучая лаборатория»
24 марта 1918 года была организована «Летучая лаборатория» Главной задачей ее сотрудников стало практическое исследование проблем аэродинамики и авиастроения. Уже через полтора месяца, 11 мая, в воздух поднялся первый аэростат, специально оборудованный для проведения экспериментов. Научным руководителем «Летучей лаборатории» стал «отец русской авиации» Николай Жуковский. Благодаря ему лаборатория выросла в крупнейшее советское и российское научное учреждение — Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ).
24 марта∙1918 год
День штурманской службы ВВС России
24 марта в России отмечается День штурманской службы ВВС России. В этот день в 1916 году начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал Михаил Алексеев подписал приказ о создании Центральной аэронавигационной станции. В то время не существовало приборов, которые помогали лётчикам прокладывать маршрут, находясь в полёте. Поэтому в обязанности штурмана-авианавигатора входила ориентировка в воздухе по земным объектам. С тех пор техническое оснащение самолётов сильно изменилось. Тем не менее, роль штурманской службы по-прежнему высока. Основной задачей штурманской службы является обеспечение высокой точности и надежности воздушной навигации, а также эффективности боевого применения авиационного вооружения, средств воздушной разведки и радиоэлектронной борьбы.
24 марта∙1900 год
Попов осуществил в Русском физико-химическом обществе первую мире передачу радиосигнала
24 марта 1896 года изобретатель радио А.С. Попов осуществил в Русском физико-химическом обществе первую мире передачу радиосигнала. Единственный в мире радиоприемник принял сообщение азбукой Морзе с расстояния 250 м (передатчик был в Химическом институте)
24 марта∙1896 год
Начались бомбардировки НАТО Союзной Республики Югославии
24 марта 1999 года начались бомбардировки НАТО Союзной Республики Югославии. Без резолюции СБ ООН, без видимых причин и поводов генсек НАТО Хавьер Солана отдал приказ о нанесении массированных воздушных ударов по Югославии. Официальный предлог — присутствие югославских вооруженных сил в Косово и Метохии, то есть на территории собственной страны. На долю США приходилось 75% всех задействованных вооруженных сил. За время операции авиация НАТО в среднем совершала до 350 боевых вылетов в день. До 2 с половиной тысяч мирных жителей погибло под НАТОвскими бомбами, свыше 12 тысяч получили ранения, в их числе множество стариков, детей и женщин.
24 марта∙1999 год
Михаил Алексеев подписал приказ о создании Центральной аэронавигационной станции
24 марта — День штурманской службы ВВС России В этот день в 1916 году начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал Михаил Алексеев подписал приказ о создании Центральной аэронавигационной станции. К началу Великой Отечественной войны советская штурманская служба стала ключевым компонентом ВВС. С тех пор техническое оснащение самолетов сильно изменилось. Тем не менее роль штурманской службы по-прежнему высока, особенно в военной авиации. При непосредственном участии штурманской службы российская авиация стала мощной и надежной силой, способной защищать рубежи страны.
24 марта∙1916 год