Попов осуществил в Русском физико-химическом обществе первую мире передачу радиосигнала

24 марта 1896 года изобретатель радио А.С. Попов осуществил в Русском физико-химическом обществе первую мире передачу радиосигнала. Единственный в мире радиоприемник принял сообщение азбукой Морзе с расстояния 250 м (передатчик был в Химическом институте)