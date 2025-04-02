Михаил Алексеев подписал приказ о создании Центральной аэронавигационной станции

24 марта — День штурманской службы ВВС России

В этот день в 1916 году начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал Михаил Алексеев подписал приказ о создании Центральной аэронавигационной станции. К началу Великой Отечественной войны советская штурманская служба стала ключевым компонентом ВВС.

С тех пор техническое оснащение самолетов сильно изменилось. Тем не менее роль штурманской службы по-прежнему высока, особенно в военной авиации. При непосредственном участии штурманской службы российская авиация стала мощной и надежной силой, способной защищать рубежи страны.