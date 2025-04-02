Была организована «Летучая лаборатория»

24 марта 1918 года была организована «Летучая лаборатория»

Главной задачей ее сотрудников стало практическое исследование проблем аэродинамики и авиастроения. Уже через полтора месяца, 11 мая, в воздух поднялся первый аэростат, специально оборудованный для проведения экспериментов.

Научным руководителем «Летучей лаборатории» стал «отец русской авиации» Николай Жуковский. Благодаря ему лаборатория выросла в крупнейшее советское и российское научное учреждение — Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ).