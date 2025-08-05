Начались бомбардировки НАТО Союзной Республики Югославии

24 марта 1999 года начались бомбардировки НАТО Союзной Республики Югославии.

Без резолюции СБ ООН, без видимых причин и поводов генсек НАТО Хавьер Солана отдал приказ о нанесении массированных воздушных ударов по Югославии. Официальный предлог — присутствие югославских вооруженных сил в Косово и Метохии, то есть на территории собственной страны.

На долю США приходилось 75% всех задействованных вооруженных сил. За время операции авиация НАТО в среднем совершала до 350 боевых вылетов в день. До 2 с половиной тысяч мирных жителей погибло под НАТОвскими бомбами, свыше 12 тысяч получили ранения, в их числе множество стариков, детей и женщин.