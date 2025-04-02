Начались бомбардировки НАТО гражданских объектов Югославии

24 марта 1999 года начались бомбардировки НАТО гражданских объектов Югославии

Официальным поводом для вмешательства западных стран в дела Югославии стал этнический и религиозный конфликты, которые во многом подогревались представителями многочисленных западных «благотворительных фондов». Тринадцать стран НАТО выдвинули свою авиацию для бесчеловечных ударов по Югославии.

Суммарный ущерб экономике Югославии составил до 100 миллиардов долларов, были разрушены свыше 200 промышленных предприятий. Самыми страшными были, безусловно, потери среди мирного населения. До двух с половиной тысяч мирных жителей погибли под НАТОвскими бомбами, свыше 12 тысяч получили ранения. Позже независимая комиссия ООН признала незаконным воздушные удары по уже несуществующей Югославии