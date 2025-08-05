День штурманской службы ВВС России

24 марта в России отмечается День штурманской службы ВВС России.

В этот день в 1916 году начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал Михаил Алексеев подписал приказ о создании Центральной аэронавигационной станции. В то время не существовало приборов, которые помогали лётчикам прокладывать маршрут, находясь в полёте. Поэтому в обязанности штурмана-авианавигатора входила ориентировка в воздухе по земным объектам.

С тех пор техническое оснащение самолётов сильно изменилось. Тем не менее, роль штурманской службы по-прежнему высока. Основной задачей штурманской службы является обеспечение высокой точности и надежности воздушной навигации, а также эффективности боевого применения авиационного вооружения, средств воздушной разведки и радиоэлектронной борьбы.