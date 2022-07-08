Суд в Крыму признал преступления фашистов на полуострове геноцидом

Массовые убийства мирных жителей, военнопленных, различных групп населения по этническому признаку, совершенные фашистами в годы Великой Отечественной войны в Крыму, признаны геноцидом. Заключительный вердикт вынесен заседании Верховного суда Крыма.

В рамках рассмотрения дела заслушаны мнения экспертов, изучено множество документов, включая архивы ФСБ, которые были рассекречены и стали частью проекта "Без срока давности". Кроме того, учитывались показания свидетелей, зафиксированных после освобождения полуострова в 1944 году и в послевоенные годы, в которых сообщается о многочисленных фактах массового уничтожения населения во время оккупации в 1941-1944 годах.

Как пишет Российская газета, среди них массовые расстрелы евреев, крымчаков и цыган в поселке Багерово под Керчью и на окраине Симферополя, факты бесчеловечного обращения с военнопленными в десятках лагерей, применение химического оружия против подземного гарнизона керченских катакомб. Также сообщается о сожжении военнопленных в трюме баржи одной из севастопольских бухт, уничтожение деревень, расстрел сотен жителей Старого Крыма в последние дни оккупации и множество других фактов.

Признание преступлений нацистов геноцидом инициировали депутаты крымского парламента, а подготовка к процессу началась в ноябре 2020 года.

Ранее сообщалось , что Следственный комитет в ходе расследования уголовного дела о геноциде советского народа во время ВОВ установил факты массового уничтожения нацистами военнопленных и мирных жителей в Крыму.

В Крыму Верховный суд допросил свидетелей по делу о геноциде мирных граждан в годы Великой Отечественной войны.

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