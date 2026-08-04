Филипп Македонский против Греции Когда речь заходит о Македонии, обычно вспоминают великого завоевателя Александра Македонского, забывая, что основу и фундамент его завоеваний и побед заложил его отец Филипп Македонский. Который сам не возглавил поход на Персию только потому, что за два года до этого был убит на пиру и продолжить начатое им пришлось сыну Александру.

Когда речь заходит о Македонии, обычно вспоминают великого завоевателя Александра Македонского, забывая, что основу и фундамент его завоеваний и побед заложил его отец Филипп Македонский. Который сам не возглавил поход на Персию только потому, что за два года до этого был убит на пиру и продолжить начатое им пришлось сыну Александру.

Пришёл к власти Филипп II в нелёгкое для Македонии время – два его старшие брата погибли, а стране угрожало вторжение соседей – иллирийцев и пеонов. Саму Македонию, упорно желавшую доказать, что "и они тоже греки", греческие города считали почти варварами. В юности Филипп три года прожил в доминировавших тогда в Греции Фивах у непобедимого полководца Эпаминонда – победителя спартанцев, и многому у него научился. Затем, за 24 года правления он не только создал самую боеспособную армию своего времени (македонская фаланга и ударная тяжёлая кавалерия), но и превратил свою страну в централизованную монархию с сильной экономикой, а в конце своего правления практически подчинил себе большую часть Греции.

Конфликт Филиппа с афинянами был вызван их недовольством тем, что македонянин захватил несколько греческих колоний на побережье Эгейского моря, имевших союзный договор с Афинами. Причём, основанный афинянами г. Амфиполь он по секретному договору обещал после взятия вернуть Афинам как плату за из нейтралитет, но обманул. Тогда Афины начали войну, заключив союз с враждовавшими с Македонией пеонами, фракийцами и иллирийским племенем грабеев. Филипп, однако, не стал дожидаться, пока враги соберутся с силами и разбил поодиночке фракийцев и пеонов, а Афинам организовал войну с соседями. В итоге он ещё взял и присоединил афинский форпост г. Мемфону (там от пущенной стрелы он лишился одного глаза). К тому же Македония наложила руку на Пангейские золотые и серебряные рудники, где был основан г. Филиппы.

Следующей целью Филиппа стала Северная Греция. Ещё в 358 году до н.э. до столкновения с главными силами греков, он начал её планомерную аннексию, вмешавшись в междоусобицу в Фессалии. И в итоге получил в союзники лучшую в Греции фессалийскую конницу, почти не уступающую македонской. Затем Македония участвовала в "Третьей священной войне"(353–352 годах до н. э.), в итоге которой установил полный контроль над Фессалией, а Филипп вошёл в союз храмов – "Дельфийскую амфиктионию", что сделало его одной из ключевых фигур Греческого мира. С Афинами после ряда выигранных сражений с их союзниками Филипп в 348 году н.э. заключил мир. Но это была лишь временная мера.

Для дальнейшего наступления нужен был повод, и он нашёлся – в 339г.н.э. жители города Амфисса посмели распахать священную равнину около Дельфийского храма. Совет хранителей, одним из которых был Филипп, объявил им Четвёртую Священную войну, возглавить которую должен был македонский царь. Под этим предлогом Филипп занял половину Средней Греции, которую использовал для дальнейшего наступления на Афины.

Сам Филипп воевать с Афинами пока не хотел, ибо большое кровопролитие противоречило его планам объединить Грецию под своей рукой: всю зиму 339-338 годах до н.э. шли переговоры, но безуспешно. Он пытался договориться с фиванцами, и у него почти получилось. Но тут в Фивы прибыло афинское посольство во главе с великим оратором Демосфеном, который своим красноречием убедил Фивы присоединиться к антимакедонскому союзу.

2 августа 338 году до н. э. состоялась решающая битва при Херонее. Македонцы и их союзники (фракийцы и фессалийцы) имели около 33 тыс. воинов: 25 тыс. фалангитов- сариссофоров с 6-метровыми копьями, 2 тыс. кавалерии. 5 тыс. застрельщиков-пельтастов и 3 тыс. гвардейцев-гипаспистов – своеобразный спецназ с обычными копьями, наступавший бегом вместе с кавалерией и затыкавший дыры в случае прорыва. Греков было примерно 37 тыс. Самый сильный корпус фиванцев имел 12 тыс. гоплитов, в числе которых элитный "священный отряд" (300 чел.), сомкнутый удар которых на узком участке (50 шеренг по 6 человек) дважды приносил победу Эпаминонду. Афиняне и их союзники из Коринфа имели 10 тыс. гоплитов. Третий корпус из других городов имел 8 тыс. гоплитов. Плюс – у греков было около 2 тыс. конницы и 5 тыс. пельтастов, но при этом греческая армия наполовину состояла из новобранцев, в то время как македонцы были закалёнными ветеранами.

Тактика сторон отличалась: если греки со времён Эпаминонда делали ставку на столкновение фаланг и разрушающий вражескую фалангу решающий удар "священного отряда" в слабом месте, то Филипп предпочитал удар гетайрами и маневренными гипаспистами во фланг уже скованному борьбой фаланг противнику. Главные силы, включая тяжёлую конницу гетайров (одним из отрядов командовал юный Александр), гипаспистов и половины гоплитов он поставил на правый фланг под своим началом. Левое крыло (под командой опытных Пармениона и Антипатра) включало остальных гоплитов и фессалийскую конницу

Стоявшее ближе к врагу правое крыло македонцев атаковало первым, гипасписты даже обогнали свою фалангу. Фиванцы бросили им навстречу "Священный отряд", который тоже оторвался от основных сил. Но гипасписты отступили на возвышенность, и, когда преследующие их фиванцы оторвались от своих, в лоб на них ударили имевшие 10-кратное преимущество гипасписты, а во фланг – гетайры Александра. "Священный отряд" был изрублен почти мгновенно. На помощь фиванцам из центра сместились афиняне. Филипп притворным наступлением выманил их подальше, после чего фаланга пошла в лобовую атаку, а гетайры Александра ударили в тыл. Афиняне побежали, гоплиты Филиппа вместе с конницей и гипаспистами взяли "в клещи" фиванский корпус, и он бежал, а за ним и остальные греки. Филипп великодушно позволил грекам сбежать, ему не нужна была обезлюдевшая Греция. И устроил победный пир прямо на поле, заваленном мёртвыми телами врагов.

Попавший в плен афинский политик и оратор Демад упрекнул царя за такое поведение. Филипп спросил, не боится ли тот за такие слова лишиться головы. На что Димад ответил: " Если ты отрубишь мне голову, Афины сделают моё имя бессмертным !". Оценивший мужество Филипп прекратил пир и без выкупа отпустил Демада и всех афинских пленных, а тела павших отдал грекам для погребения. Афины ожидали осады, но вместо этого Филипп предложил им мир (т.н. "Демадов мир") на таких льготных условиях, что благодарные афиняне поставили на Агоре конную статую Филиппа, присвоив ему и сыну афинское граждаство. Филипп же направился на Пелопоннес и принял капитуляцию других городов антимакедонского союза.

В конце мы 338 года до н. э. состоялся Коринфский конгресс с участием представителей всех городов (кроме Спарты), заключивший всеобщий мир и фактически сделавший Филиппа главой образованного союза. Там же Филипп вбросил идею совместного похода на "извечного врага" Персию, который непременно состоялся бы, если бы спустя два года Филиппа не убили во время пира. Во главе созданной отцом и пребывающей на пике могущества Македонской державы встал молодой честолюбивый Александр.