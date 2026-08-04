Александр Македонский. Был ли смысл в походах на Восток? Поход на Восток Александра Македонского диктовался единственно его честолюбием и интересами греческих купцов: персы уже давно с греками не воевали. Тем не менее, идея реванша за давнее вторжение персов была популярна в греческих городах и вот весной 334 года до н.э. войско Александра с 32 тысячами пехоты и 5 тысячами конницы переправилось из Македонии в Малую Азию.

Поход на Восток Александра Македонского диктовался единственно его честолюбием и интересами греческих купцов: персы уже давно с греками не воевали. Тем не менее, идея реванша за давнее вторжение персов была популярна в греческих городах и вот весной 334 года до н.э. войско Александра с 32 тысячами пехоты и 5 тысячами конницы переправилось из Македонии в Малую Азию.

Граник и Исса

Персидские сатрапы, управлявшие регионом, решили его остановить. При том, что служивший персам грек Мемнон предлагал "отступать, вытаптывать подножный корм конницей, жечь урожай", что не позволило бы Александру воевать из-за отсутствия провианта (еды у македонян было на 10 дней, а новый урожай ещё не созрел). Но персы не послушали Мемнона и дали сражение на реке Граник.

Силы сторон были примерно равными: армия персов была порядка 40 тыс. Персы расположились на более высоком берегу реки, причём. Их конница встала впереди пехоты из греческих наёмников, намереваясь сбросить форсирующих Граник македонян в реку. Первая атака сходу македонской кавалерии действительно была отбита, но тут в бой во главе "гетайров" и лёгкой пехоты вступил сам Александр, а затем подтянулись и фалангиты. Александр, правда, сам едва не погиб: на него напали два персидских военачальника, и только его телохранитель Клит, убивший их, спас царю жизнь. В итоге побежала сначала персидская конница, а затем греческих наёмников окружили и уничтожили.

Александр получил плацдарм для развития успеха в Малой Азии: видя поражение персов. Многие греческие города, включая Сарды, сдались ему без боя. Однако греческие Милет и Геликарнас сражались против македонцев до последней стрелы. В ноябре 333 года до н. э. в горной местности под Иссом Александр, который двигался из захваченной Киликии на юг, столкнулся с армией уже самого царя Дария. Персов было существенно больше, но они приняли сражение в узкой местности, где их число не давало преимуществ, а более высокое качество македонских войск принесло им победу.

Исход битвы решила мощная атака тяжёлой конницы во главе с Александром на правом фланге. Сметя не слишком сильную там конницу персов, оставившую своим отступлением пехоту в центре без защиты с фланга, македонцы обрушились на центр второй линии персов, где находился сам Дарий. На глазах царя гибли его ближайшие полководцы и родственники, пытавшиеся его защитить, и нервы Дария не выдержали – он бежал. Таким образом, именно бегство вождя решило всё. При том, что исход битвы был ещё не ясен: в центре греческая фаланга (малоазийские греки выступали на стороне Дария) успешно сдерживала македонскую фалангу, а на другом фланге тяжёлая персидская конница, воспользовавшись численным перевесом, опрокинула фессалийских всадников. И вдруг весть о том, что царь бежал, подорвала боевой дух персов, и вся армия обратилась в бегство – при том, что большинство их вообще не поучаствовало в битве, не успех в нее вступить. В итоге победивший Александр захватил всю западную часть Малой Азии.

Поход на Тир

После победы при Иссе Александр захотел подчинить себе расположенный на скалистом острове богатый финикийский город Тир. Тиряне соглашались на всё, но, когда Александр потребовал пустить его в город принести жертву богам, ответили, что ни персов, ни македонян в свой город не пустят. Началась семимесячная осада: до островной части острова было 800м, море прикрывал мощный флот финикийцев, и македонцы начали насыпать мол, чтобы соединить его с материком и подтащить осадные машины. Тирянам удалось мол разрушить, уничтожив многомесячную работу. Александр пал духом, и только прибытие подкреплений из Македонии и союз с царями Кипра, давших ему флот, заставили продолжить осаду.

В это время прибыло посольство от персидского царя Дария III: он предлагал мир, свою дочь в жёны и всю западную половину Малой Азии. На военном совете старый полководец Парменион сказал: "Будь я Александром, я бы согласился ". Александр ответил: "Я бы тоже, будь я Парменионом". Осада продолжилась и завершилась взятием Тира. Потери македонян при этом были больше, чем при Иссе и Гранике вместе взятых. Разъярённый Александр велел распять 2 тыс. пленных юношей и до 30 тыс. горожан продать в рабство.

Далее Александр двинулся в Египет, народ которого ненавидел персов и встретил его как освободителя, провозгласив фараоном, а там и богом. Очередная же битва, которая решила судьбу Персии, произошла 1 октября при Гавгамеллах на узкой прибрежной равнине. Персы снова обладали большим количественным (но не качественным) преимуществом, и некоторые военачальники предлагали Александру атаковать ночью, но услышали в ответ: " Я не краду победу ".

Персы начали бой атакой серпоносных колесниц на левом фланге и скифской и бактрийской конницей, посланной в обход. Колесницы были остановлены и перебиты, конницу также с большим трудом остановили силами наёмных войск. Но при этом, сместив акцент на левый фланг, персы получили разрыв его с войсками центра, и этим воспользовался Александр, ударив в этот разрыв с гетайрами, нацелившись на Дария. Персы пытались напасть конницей на эту ударную группировку сзади, но Дарий снова не выдержал и бежал, а за ним и весь левый фланг. На правом же персы прорвались, но, вместо того, чтобы ударить в тыл фаланге, занялись грабежом лагеря. Командовавший здесь Парменион попросил помощи, Александр прекратил преследование Дария и вернулся, но награбившие достаточно противники уже успели уйти.

Дария вскоре убил один из приближённых. Александра провозгласили "царём Азии", "царём всех четырёх сторон света". Ему сдался Вавилон, персидские сатрапы дружно переходили на его сторону. Александр окончательно перестал смотреть на персов как на покорённый народ и правил ими, как их прежние цари, принимая все следовавшие им почести. Персов включали в конницу и пехоту, обучаемую по македонскому образцу. Превращение боевого товарища в восточного царя не нравилось многим прежним соратникам. Появились заговоры. Александр велел казнить заподозренного в нелояльности командира гетайров Филоту и убить его отца Пармениона. Затем на пиру в пьяной ссоре лично убил своего спасителя в битве при Гранике Клита. Два года ушло у Александра на подавление сопротивления народов, населявших Согдиану (Среднюю Азию), после чего, стремясь к мировому господству, он в 328 году до н.э. двинулся в поход на Индию, вмешавшись в борьбу местных раджей. Главная битва этой кампании с главным соперником – царём Пором (Пуруравой) состоялась в июле 326г.до н.э. на реке Гедасп. Пор имел 30-40 тыс. пехоты, 4 тыс. конницы, 300 колесниц (в них запрягали по 4 лошади, а экипаж состоял из 6 человек) и по разным данным от 100 до 200 слонов. Александр - 8-10 тысяч конных и 25-30 тыс. пехоты, из которых 5 тысяч составляли союзные индийцы.

Обманув бдительность Пора ложными маневрами, Александр переправился через Гедасп. В конном бою македонцы одолели индийцев, но напасть на слонов не решились, уступив это пехоте. Пехота же индийцев привычно старалась держаться за спинами слонов. Македонцы, как пишет историк Арриан, при приближении слонов расступались, пропуская их, а потом закидывали копьями. В итоге слонов остановили, а армию Пора окружили и разгромили - погибли два сына Пора и все его военачальники. Пор дрался до последнего, попал в плен и в итоге уважавший мужество Александр оставил его править всеми прежними своими землями.

Далее одержимый идеей завоевать весь мир Александр решил двинуться на юг Индии, где находилось ещё одно индийское мощное царство, граничащее с океаном. Но тут взбунтовались его же полководцы: им надоела война, а награбили они уже предостаточно. Александр вынужденно повернул назад, осел в Вавилоне и вскоре заболел и умер. После чего его соратники вскоре начали делить его империю и передрались за власть ("война диадохов").

Стоили ли все усилия и жертвы "похода на Восток" полученное результата, судите сами…