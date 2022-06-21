В СК РФ обнаружили новые факты геноцида советского народа в Крыму во время ВОВ

Следственный комитет в ходе расследования уголовного дела о нацистском геноциде советского народа во время ВОВ установил факты массового уничтожения нацистами военнопленных и мирных жителей в Крыму.

В СК РФ сообщили, что располагают доказательствами о проведении операции по уничтожению села Лаки Бахчисарайского района, Населенный пункт был уничтожен, а выжившие жители отправлены в лагеря и высланы в другие районы.

Кроме того, во Фрайдорфском районе фашисты устраивали массовые расстрелы мирных граждан и увозили на каторжный труд в Германию трудоспособное население.

Также в городе Карасубазар захватчики массово истребляли евреев и представителейй других национальностей. В так называемых "душегубках" было удушено свыше 1 тыс. жителей города и района, после чего тела закопали в противотанковом рву на территории совхоза "Мариано". Такие же "душегубки" находились и в Симферополе.

Установлен факт истребления советского населения путем нечеловеческих пыток, истязаний и расстрелов в Евпатории, вблизи города обнаружены массовые захоронения. Отмечается, что общее число убитых составило более 12 тыс. человек.

«Указанные факты подтверждаются архивными документами, показаниями свидетелей, а также результатами проведенных Следственным комитетом экспертиз. Все собранные доказательства и уставленные факты дают следствию основание полагать, что эти преступления являются частью плана по истреблению мирного населения не только Крыма, но всего советского народа», - заявили в Следственном комитете.

Обложка: ИТАР-ТАСС / Геннадий Хамельянин