Историческая память должна воплощаться в делах Интервью Ростислава Игнатьевича Мединского для «Аргументов недели»

Журналист «Аргументов Недели» побеседовал с полковником в отставке, участником событий в Чехословакии 1968 года, Афганистане 1979–1989 годов, ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС 1986 года, Почётным гражданином Тамбовской области, Почётным гражданином города Спитак (Армения) за участие в ликвидации последствий страшного землетрясения 1988 года, а с 2013 года Советником Председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Ростиславом Игнатьевичем МЕДИНСКИМ.

- РАССКАЖИТЕ, пожалуйста, об истории создания Российского военно-исторического общества.

– Историческая Память в самые разные времена была для нашей Страны нерушимой стеной, на которой держалась духовная мощь России. Именно эта простая и глубокая мысль лежит в основе создания Российского военно-исторического общества.

Возрождение Общества не было случайным – это осознанное Государственное решение. Инициативу по восстановлению Исторической Справедливости Владимир Мединский последовательно продвигал на различных уровнях власти в период с 2010 по 2012 год. Итогом этой работы стал Указ Президента Российской Федерации №1710 от 29 декабря 2012 года, которым была воссоздана организация, призванная объединить усилия Государства и Общества в деле сохранения военно-исторического прошлого и настоящего нашей Страны.

Как известно, в 1907 году по Указу Императора Николая II было учреждено Императорское Русское военно-историческое общество. Спустя годы его преемником стало Российское военно-историческое общество.

В состав Общества входили военные историки, архивисты, офицеры и классные чины армии и флота, коллекционеры и энтузиасты, для которых служение Отечеству было делом Чести. Они вели активную деятельность по изучению военного прошлого России, упорядочению архивного дела, созданию и восстановлению Памятников, устройству Музеев. Именно эти направления – Изучение, Сохранение и Просвещение – спустя столетие остаются фундаментом деятельности Российского военно-исторического общества.

Сегодня Российское военно-историческое общество – это живой, дышащий организм, который объединяет десятки тысяч людей по всей Стране. От Калининграда до Камчатки, от сурового Заполярья до южных степей – в каждом Регионе созданы отделения Российского военно-исторического общества.

– В чём заключается миссия Российского военно-исторического общества сегодня?

– 30 лет идеологической пустоты сделали своё дело! За десятилетия, когда Историческая Память была предана забвению, а идеологические постулаты оказались размыты, выросло целое поколение, для которого подвиги предков стали лишь далёкими страницами учебников.

На место утраченных ориентиров пришла чужая культура Запада с её мировоззрением индивидуализма и принципом «человек человеку – волк, а не друг». Вместо Идеологии созидания – Идеология разрушения.

Именно сегодня, когда эта подмена стала очевидной, миссия Российского военно-исторического общества приобретает важнейшее значение – возрождение Национальной идеи как фундамента Исторической Памяти .

Первая неотъемлемая задача – защита исторической Правды. В условиях беспрецедентной информационной войны, когда предпринимаются попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны, принизить решающий вклад нашей Страны в Победу, РВИО становится главным щитом, противодействуя фальсификации Истории на всех уровнях – от школьных Учебников до Международных дискуссий.

Во-вторых, это живая Память, воплощённая в делах. За 13 лет работы Российского военно-исторического общества открыто более 600 Памятников, Стел и Мемориалов. Установлено свыше 4000 Мемориальных досок. И эта работа, несмотря на скромное финансирование, продолжается. Особенно это важно в период проведения Специальной военной операции, идущей уже пятый год. Подтверждением этому – наша жизнь сегодня.

В-третьих, это воспитание нового поколения. По поручению Президента России создана единая Государственная линейка учебников по истории с 5-го по 11-й класс, разработанная экспертами Российского военно-исторического общества. Возглавил эту масштабную работу Помощник Президента России, Председатель РВИО Владимир Мединский. Вместе с ним главными редакторами учебников выступили Ректор МГИМО Анатолий Торкунов и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. Ответственный секретарь единой линейки учебников истории – референт Управления Президента Российской Федерации по государственной политике в гуманитарной сфере Владислав Кононов. Большую поддержку в разработке учебников оказал Министр просвещения России Сергей Кравцов, обеспечив координацию работы и внедрения новых пособий в образовательный процесс. В подготовке учебников по истории участвовал большой коллектив авторов – 50 учёных. Их совместный труд стал важнейшим этапом реализации Государственной Исторической политики.

Продолжением просветительской миссии является и Цикл лекций Владимира Мединского «Рассказы из русской истории», посвящённый ярким страницам и героям нашего Отечества. Слушая лекцию, понимаешь: История – это не абстракция, это судьбы людей, их Победы и Ошибки, их величие и человечность. И именно такое, живое восприятие Истории и есть лучшая школа Воспитания Патриотизма .

Эту работу невозможно представить без глубокого понимания тех смыслов, которые мы транслируем. Важной аналитической и дискуссионной площадкой, на которой формируются подходы к Государственной исторической политике, стал журнал Российского военно-исторического общества «Идеология будущего» . На его страницах авторитетные эксперты – историки, государственные деятели, журналисты, писатели – обсуждают вопросы Национальной Идеологии , осмысляют события прошлого в контексте современных вызовов и ищут долгосрочные смыслы для развития Страны.

И там, где теория встречается с практикой, рождается живая история – в Военно-исторических лагерях «Страна Героев». С 2019 года этот проект Российского военно-исторического общества стал настоящей кузницей Патриотов. Уже более 30 тысяч ребят прошли школу мужества и любви к Отечеству, для которых дни в лагере становятся не просто отдыхом, а прикосновением к подвигу предков. Ведь как гласит незыблемый девиз Российского военно-исторического общества: «Без прошлого – нет будущего!»

– В чём заключаются основные направления работы Российского военно-исторического общества в столице и каким регионам сегодня уделяется повышенное внимание?

– Вот уже более тринадцати лет Российское военно-историческое общество осуществляет важную миссию по Патриотическому и Идеологическому воспитанию. Работа ведётся не только Исполнительной дирекцией, но и в 89 Региональных отделениях. Местных отделений насчитывается 910, а общая численность Общества составляет 31 345 человек.

В Москве сосредоточены функции координации и методологического обеспечения всей деятельности РВИО: это совершенствование учебно-методической базы, реализация федеральных просветительских Проектов и общее руководство работой. Однако хочу особо подчеркнуть: наше внимание обращено на каждый регион без исключения.

Что касается Регионального отделения в Москве, то оно у нас самое большое по численности. Отделение прошло преобразование: с сентября 2025 года при поддержке Правительства Москвы его работа была полностью перестроена, создан полноценный Совет. Сейчас отделение набирает обороты: в ближайшее время запланировано создание местных отделений РВИО в каждом округе Москвы, чтобы приблизить деятельность Общества к жителям столицы.

А чтобы наглядно показать географию нашей работы, достаточно вспомнить нашу монументальную деятельность. И география эта поистине впечатляет:

– Трудовой Подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной войны (Диорама-Мемориал «Красный обоз» в Республике Тыва – Символ сплочения многонационального народа России);

– Мемориал Матерям и жёнам Защитников Отечества (в Новосибирске); – Духовно-нравственное величие нашей Страны (Памятник Серафиму Саровскому в Мичуринске);

– Подвиг советских воинов – ликвидаторов последствий землетрясения в Спитаке (Армения); – Героизм Детей военного лихолетья (Памятник «Сынам полков» в Курске и «Детям войны» в Архангельске);

– Памятник «Врачам и медицинским сёстрам» (в Туле и подмосковных Химках);

– Ржевский мемориал Советскому солдату в Тверской области и многие другие.

Особого внимания заслуживает памятник «Детям войны» в Архангельске. Эта скульптурная композиция – трогательная дань Памяти юным северянам, тем, кто в суровые военные годы заменил взрослых в поле и у заводских станков, а порой нёс вахту на боевом посту. В основе памятника – глубокая метафора пирса, по которому идут дети: мальчик-юнга и девочка, везущая сани с рыбой. Прообразом юной героини стала реальная женщина – ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла Валентина Ивановна Пакулина. Когда началась война, ей было всего двенадцать лет – ровно столько же, сколько и её застывшей в бронзе сверстнице. Сегодня Валентина Ивановна, несмотря на возраст, продолжает вести активную жизнь: пишет книги, встречается с детьми и молодёжью, рассказывая им о том, что довелось пережить ей самой в те далёкие и страшные годы. Этот Памятник – не просто бронза и гранит, это живая связь поколений, напоминание о том, что война не щадила никого и детство, опалённое огнём, – это особая, самая пронзительная страница нашей Истории.

История нашей Родины пишется на всей её необъятной территории. И даже в самых удалённых уголках нашей Страны Российское военно-историческое общество не остаётся в стороне. Так, на Чукотке по поручению Председателя Общества Владимира Мединского планируется открытие выставки «Герои и подвиги Чукотки – Всероссийское достояние». Этот малочисленный народ достоин возрождения не только в добыче полезных ископаемых, но и в интеллектуальном труде, и Российское военно-историческое общество активно включилось в эту работу. Встреча с руководством Чукотского автономного округа подтвердила исключительную востребованность развития культуры в этом крае.

Для меня особая честь быть причастным к этим Проектам, каждый из которых – частица нашей общей Памяти.

– РВИО ведёт свою деятельность не только внутри страны?

– Да, Российское военно-историческое общество ведёт свою деятельность не только внутри страны, но и далеко за её пределами. Под руководством Владимира Мединского организована системная работа в рамках межгосударственных комиссий по истории, созданы и активно действуют рабочие группы с Республикой Беларусь и Кыргызстаном.

Также за последние годы РВИО установило 24 памятника за рубежом – во Франции, Словении, Белграде, Рио-де-Жанейро, Казахстане, ряде стран СНГ. Мы эту работу продолжим, это важно – это сохранение нашей общей Исторической Памяти и уважение к Подвигам предков.

В рамках информационной работы создан портал «МестоПамяти.РФ» – это совместный проект Российского военно-исторического общества и Министерства иностранных дел России. Ресурс представляет собой «народную карту» объектов военно-исторического наследия: памятников, мемориалов, воинских захоронений. И зарубежный аспект его работы – одно из ключевых направлений. Более 13 тысяч объектов за рубежом добавлены на эту карту.

– За годы работы РВИО пройден большой путь. Что из задуманного удалось воплотить, а какие цели ещё ждут своего часа?

– Хотелось бы остановиться на одном из последних Проектов, который сегодня активно развивается по поручению Помощника Президента, Председателя РВИО Владимира Мединского, – это создание Шахматных Клубов.

В России шахматные традиции насчитывают многовековую историю, и сегодня они переживают своё возрождение. Эта интеллектуальная игра по праву стала частью Патриотического Воспитания и Государственной Идеологии , объединяя поколения и укрепляя связь времён.

На сегодня по всей России уже открыт 53-й Шахматный бульвар – это уличные площадки, где можно сыграть в любое удобное время. Только в 2025 году эти клубы посетили полмиллиона человек.

Так, летом 2024 года на Гоголевском бульваре в Москве начал работу первый «Шахматный клуб» РВИО под открытым небом.

Значимо, что по инициативе Владимира Мединского эта традиция из центра Москвы пошла в регионы нашей Страны, и подобные Шахматные клубы были открыты в самых разных точках России – от Калининграда до Абакана. Свою работу они начали и на исторических территориях: в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской области. Открытие каждого такого клуба становится настоящим праздником для любителей шахмат – от мала до велика.

Уверен, что эту добрую традицию необходимо продолжать. Особенно важно, чтобы шахматное возрождение пришло и в самые отдалённые уголки нашей Страны – такие как Чукотка. Этот малочисленный, но уникальный народ достоин приобщения к интеллектуальной культуре, которая всегда была сильной стороной России. И мы будем прилагать все усилия, чтобы Шахматные клубы появились и там.

Важно упомянуть, что шахматы и военное искусство в России всегда шли рука об руку. «Шахматы – это самая что ни на есть военно-историческая игра», – отмечает Владимир Мединский. Многие выдающиеся русские полководцы рассматривали шахматную доску как полигон для отработки стратегических решений. Эта традиция берёт начало ещё в допетровские времена. Ярчайшим примером военачальника-шахматиста стал Александр Васильевич Суворов. Многие положения суворовской военной доктрины удивительно перекликаются с шахматной стратегией: «Бей не числом, а умением» – прямое соответствие шахматному принципу – качественное превосходство за счёт более эффективного расположения фигур, контроля ключевых полей и линий, гибкости позиционной структуры, тактической подготовленности позиции.

Открытие шахматных клубов явилось возрождением традиции шахматных секций. Первая «Шахматная школа» РВИО была открыта в ноябре 2024 года в Музее военной формы в Москве. Сейчас таких школ уже 18, в них обучаются более тысячи детей. Шахматы – это мост между прошлым и будущим, это школа стратегии и воли, это способ воспитать в человеке умение думать на ход вперёд. Именно поэтому мы видим в них не просто игру, а важнейший инструмент воспитания настоящего человека – ответственного, мудрого и любящего свою Родину. Этот проект – лишь одно из многочисленных достижений Общества. При этом остаются задачи, которые ещё предстоит решить.

– Что в планах, ближайших и долгосрочных?

– Планы у нас масштабные и, я бы сказал, Стратегические. Мы видим свою задачу в том, чтобы принципы Державности, Патриотизма и Духовности стали не просто красивыми словами, а фундаментом Национальной Идеологии.

Патриотизм – основа нашей культурно-национальной идентичности.

Державность для нас – это ответственность за свою Страну, за её суверенитет и тысячелетнюю Историю.

Духовность – это опора на наши традиционные ценности, на веру и нравственные идеалы, которые всегда делали русский народ непобедимым. Как говорил Великий русский полководец Александр Васильевич Суворов: «Молись Богу! От Него победа!».

Наша главная цель – чтобы молодое поколение знало Правду о своей Стране, гордилось её прошлым и строило её будущее на фундаменте Державности, Патриотизма и Духовности.

Служить на благо Отечества – для нас это не работа, это призвание. И в этом мы видим полное созвучие со словами Президента России: «Мы должны сделать всё, чтобы сегодняшние дети и вообще все наши граждане гордились тем, что они наследники, внуки, правнуки победителей. Знали Героев своей Страны и своей семьи, чтобы все понимали, что это часть нашей жизни».

Из материалов издания «Аргументы недели»

Игорь ГЛУХОВСКИЙ