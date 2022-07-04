В Крыму суд выслушал свидетелей по делу о геноциде мирных жителей в годы ВОВ

В Крыму Верховный суд допросил свидетелей по делу о геноциде мирных граждан в годы Великой Отечественной войны. Очевидцы преступлений нацистов рассказали о действиях немецко-фашистских захватчиков во время оккупации полуострова, говорится на сайте Поискового движения России.

«Немцы ходили по дворам и заставляли, чтобы родители детей водили на прививки. Привели туда нас. Там такая была тишина, все боялись. Но я стала кричать, плакать, царапаться, кидаться на людей. Нас с мамой выбросили из поликлиники на газон. Дети, которым сделали прививки, два мальчика умерли. Позже нам мама говорила, что пробовали какое-то лекарство на детях», - поделилась воспоминаниями свидетель Лилия Тимошенко.

Подобный судебный процесс является пятым в российской истории. Аналогичные дела уже рассматривались в Новгородской, Орловской, Псковской и Ростовской областях.

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