Россия направила Эстонии ноту протеста из-за сноса памятника танку Т-34

Россия направила в МИД Эстонии ноту протеста в связи с демонтажом монумента советскому танку Т-34 и еще шести памятников в Нарве.

По словам замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Ивана Нечаева, вопреки массовым протестам местных жителей 16 августа в окрестностях города Нарвы эстонские власти демонтировали памятник-танк, а также еще шесть памятников, включая мемориальные плиты на центральной Петровской площади, памятник Герою Советского Союза Игорю Графову, обелиск красноармейцам, мемориал десанту в Мерикюле, два монумента в городе Нарва-Йыэсуу.

Нечаев отметил, что всего за последнее время в этой стране было демонтировано около 15 объектов советского мемориального наследия. "При этом эстонские горе-политики объявили курс на тотальную ликвидацию всего мемориального наследия советского периода", - добавил дипломат.

По его словам, показательно, что акция в Нарве была проведена как "полицейская операция". Он отметил, что в ней был задействован даже спецназ и подразделения сил обороны, были перекрыты подъездные дороги и остановлена работа погранпункта Нарва - Ивангород.

"Впоследствии стоящая во главе этой провокации премьер-министр Кая Каллас заявила, что целью было "обеспечение внутренней безопасности", - пояснил Нечаев.

Дипломат отметил, что страх эстонских руководителей перед протестным взрывом со стороны местных жителей видится вполне обоснованным, "обстановка в городе Нарве накалена до предела, оппозиция горсобрания уже заявила о намерении подать в суд за антидемократические действия эстонского государства".

Как сообщалось ранее, кабмин Эстонии одобрил решение о необходимости сноса советских памятников.

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