Кабмин Эстонии одобрил решение о необходимости сноса советских памятников
Кабмин Эстонии одобрил решение о необходимости сноса советских памятников. Решение о сроках демонтажа будут принимать региональные власти.
«Главное, что решено убрать эти красные монументы из публичного пространства. Это будет сделано в кратчайшие сроки. <…> Они и должны назначить конкретные сроки демонтажа», - заявила премьер-министр страны Кая Каллас.
На сегодняшний день, по оценкам властей Эстонии, в стране установлено 200-400 монументов с советской символикой.
Обложка: РИА Новости / Илья Матусихис
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