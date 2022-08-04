Кабмин Эстонии одобрил решение о необходимости сноса советских памятников

Кабмин Эстонии одобрил решение о необходимости сноса советских памятников . Решение о сроках демонтажа будут принимать региональные власти.

«Главное, что решено убрать эти красные монументы из публичного пространства. Это будет сделано в кратчайшие сроки. <…> Они и должны назначить конкретные сроки демонтажа», - заявила премьер-министр страны Кая Каллас.

На сегодняшний день, по оценкам властей Эстонии, в стране установлено 200-400 монументов с советской символикой.

Обложка: РИА Новости / Илья Матусихис