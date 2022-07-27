В Нарве власти выступили против переноса памятника советским воинам

В Нарве власти города выступили против предложения партии Isamaa о переносе танка Т-34, который был установлен в память советским воинам-освободителям. Об этом сообщила мэр города Катри Райк.

«У городских властей, а также у городского собрания нет планов по переносу танка. Мы также не собираемся перекрашивать его в розовый цвет или отвозить в Нарвскую крепость», - подчеркнула она.

Райк отметила, что «не считает разумным» предложение некоторых горожан провести референдум о будущем памятника. По словам мэра, монумент представляет собой "часть идентичности русскоязычного населения Нарвы" и символизирует его "гордость за то, что [оно] представляет тех, кто освободил Эстонию от фашистов <...>", сообщает портал ERR. Кроме того, Райк добавила, что «ожидает четкого сигнала от государства, различных министерств и силовых ведомств о том, как в дальнейшем планируется поступать с советскими памятниками».

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