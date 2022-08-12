Историю Запорожской области внедрят в общий курс истории России

Глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий заявил, что историю региона внедрят в общий курс истории России.

"С рабочим визитом Запорожскую область посетил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Обсудили вопрос формирования педагогического состава преподавателей истории, помощь ведущих российских вузов в повышении квалификации наших педагогов, внедрение истории Запорожского региона в общий курс истории России, участие наших специалистов в российских образовательных и грантовых проектах", - написал Балицкий в Telegram-канале.

Также, по его словам, принято решение о создании отделения Российского исторического общества Запорожской области на базе Мелитопольского госуниверситета им. Макаренко, "что позволит быстрее интегрироваться в российскую систему высшего образования".

Ранее сообщалось , что в Энергодаре Запорожской области создали общественное движение по поиску информации о ветеранах и выдающихся личностях.

Кроме того, в июле в Мелитополе открыли мемориал в память о советском разведчике Павле Судоплатове.

Обложка: РИА Новости