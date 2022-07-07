В Мелитополе открыли памятник советскому разведчику Павлу Судоплатову

Мемориал в память о советском разведчике Павле Судоплатове открыли в Мелитополе. Об этом сообщил замначальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов.

В июне в Мелитополе открыли мемориальную доску в память о советском разведчике Павле Судоплатове.

"В Мелитополе открыли памятник советскому разведчику Павлу Судоплатову, боровшемуся с украинским нацизмом", - написал Селиванов в своем telegram-канале.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Павел Судоплатов - уроженец Мелитополя, был сотрудником НКВД. Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что открытие памятного бюста приурочено к 115-летию со дня рождения Судоплатова.

"Сегодня свершилась историческая справедливость. Никакие Бандеры, Шухевичи не будут осквернять наши улицы. Здесь будут стоять памятники настоящим героям. Людей, которые освобождали наш город. Если бы не Судоплатов, я думаю, что нас бы здесь не было. Мы обязаны этим людям всем, что у нас есть", - сообщил в своем telegram-канале Балицкий.

Павел Судоплатов (1907-1996) вел борьбу с украинскими националистами, известен тем, что ликвидировал Евгения Коновальца - одного из лидеров националистического движения.

Обложка: telegram-канал “Друзья Алексея Селиванова”