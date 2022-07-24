В Запорожской области создали проект по поиску информации о ветеранах

В Энергодаре Запорожской области создали общественное движение по поиску информации о ветеранах и выдающихся личностях. Инициатором проекта стал директор школы № 2 Энергодара Вадим Каретников.

«Мы объявили о запуске проекта "Память народа города Энергодара" - собираем данные о всех наших выдающихся личностях, о наших ветеранах. Запустили эту программу пока что в интернете. В Telegram-канале нашей школы запустили объявление, чтобы приходили и рассказывали. Сейчас мы много времени уделяем переходу школы на российские стандарты, но, когда войдем в колею, начнем и этим проектом заниматься более углубленно», - рассказал Каретников.

Он отметил, что некоторые жители города уже рассказали участникам проекта свои истории, вскоре в школу должны быть переданы первые материалы для архива.

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