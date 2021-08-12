XIX век
Даты, г./гг. События Примечание 1801 Убийство Павла I Дворцовый переворот 1801–1825 Правление Александра I 1801 Присоединение Грузии к России 1802 Учреждение министерств в России Вместо коллегий введены министерства 1803 Указ о вольных хлебопашцах 1804–1813 Русско-персидская война 1805 Битва при Аустерлице В ходе наполеоновских войн Россия потерпела поражение от французов 1807 Тильзитский мир Встреча Александра I и Наполеона 1808–1809 Русско-шведская война Присоединение Финляндии к России 1810 Учреждение Государственного совета С правом совещательного голоса 1811 Открытие Царскосельского лицея Привилегированное учебное заведение для дворян. А. Пушкин, А. Дельвиг, И. Пущин и др. 1812 Отечественная война 1812 года Смоленское сражение,...
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Даты, г./гг.
События
Примечание
1801
Дворцовый переворот
1801–1825
1801
Присоединение Грузии к России
1802
Учреждение министерств в России
Вместо коллегий введены министерства
1803
Указ о вольных хлебопашцах
1804–1813
1805
В ходе наполеоновских войн Россия потерпела поражение от французов
1807
Встреча Александра I и Наполеона
1808–1809
Русско-шведская война
Присоединение Финляндии к России
1810
Учреждение Государственного совета
С правом совещательного голоса
1811
Открытие Царскосельского лицея
Привилегированное учебное заведение для дворян. А. Пушкин, А. Дельвиг, И. Пущин и др.
1812
Смоленское сражение, Бородинское сражение, Взятие Москвы, Тарутинский маневр, Сражение под Малоярославцем
1813–1814
Заграничные походы русской армии
Взятие Парижа. Битва при Ватерлоо. Венский конгресс
1813
Гюлистанский мир
Завершил Русско-персидскую войну 1804–1813 годов
1814
Венский конгресс
1817–1864
Война закончилась победой для России. Усиление влияния в регионе
1825
1825–1855
1825
Российское оппозиционное движение. Члены различных тайных обществ организовали восстание против царя
1826–1828
Присоединение Нахичевани и Эривани
1828–1829
Русско-турецкая война
Адрианопольский мир. Россия получила право на проход своих судов через черноморские проливы
1830
Польское восстание
Национально-освободительное восстание против власти России
1837
Открытие первой в России железной дороги
Соединила Санкт-Петербург и Царское Село
1839–1843
Денежная реформа Канкрина
Введение серебряного рубля
1851
Открытие железнодорожного сообщения между Москвой и Санкт-Петербургом
604 версты. Первый рейс – 21 час 45 минут
1853–1856
Оборона Севастополя. Парижский мирный договор
1855
Смерть Николая I
1855–1881
Правление Александра II
1858
Присоединение Амурского района
Айгунский договор с Китаем
1860
Основан Государственный банк
1861
Крестьянская реформа
1862–1874
Военная реформа
Отмена рекрутской повинности
1863–1864
1864
Начало земской и судебной реформ
Учреждение земств. Принят Университетский устав
1867
Стоимость – 7,2 млн долларов
1871
Создание «Народной воли»
Революционная народническая организация. Принуждение правительства к демократическим реформам
1877–1878
Берлинский конгресс, независимость Болгарии
1878
Процесс над Верой Засулич
Покушение на генерала Трепова. Оправдана судом
1881
Убийство народовольцами Александра II
Группа под руководством народовольца А. Желябова
1881–1894
1881
Манифест «О незыблемости самодержавия»
1884
Университеты лишались автономии
1887
Циркуляр «О сокращении гимназического образования»
Более известен как циркуляр «о кухаркиных детях»
1891–1902
Строительство Транссибирской железнодорожной магистрали
Соединила Москву и Дальний Восток. Длина дороги – 9288,2 км
1894
Смерть Александра III
1894–1917
1896
Из-за неумелых организационных действий погибло около 1400 человек
1897
Денежная реформа Витте. Первая всероссийская перепись населения
1897–1901
Строительство Китайско-Восточной железной дороги
1898
I съезд Российской социал-демократической партии
Создание РСДРП