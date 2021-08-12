XIX век

Даты, г./гг. События Примечание 1801 Убийство Павла I Дворцовый переворот 1801–1825 Правление Александра I 1801 Присоединение Грузии к России 1802 Учреждение министерств в России Вместо коллегий введены министерства 1803 Указ о вольных хлебопашцах 1804–1813 Русско-персидская война 1805 Битва при Аустерлице В ходе наполеоновских войн Россия потерпела поражение от французов 1807 Тильзитский мир Встреча Александра I и Наполеона 1808–1809 Русско-шведская война Присоединение Финляндии к России 1810 Учреждение Государственного совета С правом совещательного голоса 1811 Открытие Царскосельского лицея Привилегированное учебное заведение для дворян. А. Пушкин, А. Дельвиг, И. Пущин и др. 1812 Отечественная война 1812 года Смоленское сражение,...

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