Русско-иранские войны Русско-иранская война 1804-1813 Ситуация на Востоке в преддверии войны В XVI веке Грузия распалась на несколько мелких феодальных государств, которые постоянно находились в состоянии войны с мусульманскими империями: Турцией и Ираном. В 1558 году начались первые дипломатические отношения между Москвой и Кахетией, и в 1589 году русский царь Федор I Иоаннович предложил царству свою защиту. Россия была далеко, и действенной помощи оказать не удалось. В XVIII веке у России вновь появился интерес к Закавказью. Во время Персидского похода Петр I заключил союз с царем Вахтангом VI, но успешных боевых действий не было. Русские войска отступили на север, Вахтанг был вынужден... На чтение: 2 минуты

Русско-иранская война 1804-1813

Ситуация на Востоке в преддверии войны

В XVI веке Грузия распалась на несколько мелких феодальных государств, которые постоянно находились в состоянии войны с мусульманскими империями: Турцией и Ираном. В 1558 году начались первые дипломатические отношения между Москвой и Кахетией, и в 1589 году русский царь Федор I Иоаннович предложил царству свою защиту. Россия была далеко, и действенной помощи оказать не удалось. В XVIII веке у России вновь появился интерес к Закавказью. Во время Персидского похода Петр I заключил союз с царем Вахтангом VI, но успешных боевых действий не было. Русские войска отступили на север, Вахтанг был вынужден спасаться в России, где и умер.

Посильную помощь царю Картли-Кахетии Ираклию II оказала Екатерина II, которая послала в Грузию незначительные воинские силы. В 1783 году Ираклий подписал с Россией Георгиевский трактат, который устанавливал российский протекторат в обмен на военную защиту.

В 1801 году Павел I подписал указ о присоединении к России Восточного Кавказа, и в том же году его сын Александр I создал на территории Картли-Кахетинского ханства Грузинскую губернию. С присоединением в 1803 году Мегрелии к России границы дошли до территории современного Азербайджана, а там уже начинались интересы Персидской империи.

3 января 1804 года русская армия начала штурм крепости Гянджа, что сильно нарушило планы Персии. Взятие Гянджи обеспечивало безопасность восточных границ Грузии, которые постоянно подвергались нападкам со стороны Гянджинского ханства. Персия начала искать союзников для войны с Россией. Таким союзником стала Англия, которая ни в коем случае не была заинтересована в укреплении положения России в этом регионе. Лондон дал гарантии поддержки, и 10 июня 1804 года шейх Персии объявил войну России. Война длилась девять лет. Еще одним союзником Персии стала Турция, которая постоянно вела войны против России.

Причины войны

Историки склоняются к тому, что основными причинами войны следует считать:

– расширение территории России за счет грузинских земель, усиление влияния русских в этом регионе;

– желание Персии укрепиться в Закавказье;

– нежелание Великобритании допустить в регион нового игрока, а тем более Россию;

– помощь Персии со стороны Турции, которая пыталась взять реванш у России за проигранные войны в конце XVIII века.

Против России сформировался союз между Персией, Османской империей и Гянджинским ханством, помощь им оказывала Великобритания. У России в этой войне союзников не было.

Ход боевых действий

Итоги войны

С подписанием 12 (24) октября 1813 года Гюлистанского мира Персия признавала вхождение Восточной Грузии и северной части современного Азербайджана, а также Имеретии, Гурии, Мегрелии и Абхазии в состав Российской империи. Россия получила и исключительное право держать военный флот на Каспийском море. Победа России в этой войне активизировала противостояние между Британской и Российской империей в Азии.

Русско-иранская война 1826–1828 годов

Ситуация накануне войны

К сожалению, военные действия на этом не закончились. В Персии постоянно думали о реванше и пересмотре мирного договора, заключенного в Гюлистане. Персидский шах Фетх Али заявил, что Гюлистанский договор недействителен, и стал готовиться к новой войне. Вновь основным подстрекателем Персии стала Великобритания. Она обеспечила финансовую и военную поддержку иранскому шаху. Поводом для начала боевых действий стали слухи о петербургском восстании (декабристов) и междуцарствии. Войска Персии возглавил наследный принц Аббас-Мирза.

Ход боевых действий

Итоги войны

Окончание войны и заключение Туркманчайского мирного договора подтверждало все условия Гюлистанского мирного договора 1813 года. По договору признавался переход к России части Каспийского побережья до реки Астары. Границей между двумя государствами стал Аракс.

Вместе с тем персидский шах должен был выплатить контрибуцию в размере 20 миллионов рублей. После того как шах выплатит контрибуцию, Россия обязуется вывести свои войска с территорий, подконтрольных Ирану. Персидский шах обещал предоставить амнистию всем жителям, сотрудничавшим с русскими войсками.