Иван Фёдорович Крузенштерн – человек и пароход 24 августа 1846 года скончался русский мореплаватель Иван Фёдорович Крузенштерн, возглавивший первое русское кругосветное путешествие Имя русского мореплавателя Ивана Фёдоровича Крузенштерна известно каждому жителю нашей страны не потому, что о нём вспоминает кот Матроскин, рассказывая о своей бабушке, которая плавала на пароходе с таким названием. Крузенштерн – это символ морской романтики, пионер дальнего плавания, человек, который первым гордо пронёс русский военно-морской флаг через все океаны планеты. Дорога к морю Наш герой родился 19 ноября 1770 года в семье обрусевшего немецкого дворянина. В те времена для мальчика, мечтавшего о море, путь был один – в Морской кадетский корпус. Правда, учиться долго...

24 августа 1846 года скончался русский мореплаватель Иван Фёдорович Крузенштерн, возглавивший первое русское кругосветное путешествие

Имя русского мореплавателя Ивана Фёдоровича Крузенштерна известно каждому жителю нашей страны не потому, что о нём вспоминает кот Матроскин, рассказывая о своей бабушке, которая плавала на пароходе с таким названием. Крузенштерн – это символ морской романтики, пионер дальнего плавания, человек, который первым гордо пронёс русский военно-морской флаг через все океаны планеты.

Дорога к морю

Основателем рода Крузенштернов был Филипп Крузиус, который родился в 1597 году в Айслебене; в его семье были лютеранские священники. Его сын и наследник Эверт Филипп состоял офицером на шведской службе и во время Северной войны попал в русский плен, пробыв в России (в том числе в Сибири) около 22 лет.

Наш герой родился 19 ноября 1770 года в семье обрусевшего немецкого дворянина. В те времена для мальчика, мечтавшего о море, путь был один – в Морской кадетский корпус. Обучение в кадетском корпусе продлилось для Ивана Крузенштерна три с половиной года из шести положенных: в мае 1787 года 142 кадета были досрочно произведены в гардемарины из-за начавшейся русско-турецкой войны, которая далее на Балтике перешла в войну со Швецией. Вскоре Иван был произведён в мичманы и назначен на 74-пушечный корабль «Мстислав» под начало Г. И. Муловского, который к октябрю 1787 года полностью подготовил кругосветное плавание. Затем были и другие победные сражения в Выборгской бухте при Красной Горке и в Ревеле.

Вскоре Ивана Фёдоровича производят в лейтенанты и в 1793 году отправляют в числе 12 лучших молодых флотских офицеров на стажировку в Англию. Крузенштерн в королевском флоте шесть лет набирался опыта у лучших моряков мира. За эти годы он успел побывать в Северной Америке, Индии, Китае, познакомиться со многими выдающимися людьми мира (в том числе, по одной из версий, с первым президентом США Джорджем Вашингтоном). Но самое главное – смог выявить караванные пути, которые помогли бы России развивать торговлю с восточными государствами.

В 1799 году в Россию вернулся опытный капитан, который сразу предложил императору провести исследовательскую экспедицию. Павла I проект не заинтересовал, а вот его сын Александр I через три года принял решение о реализации задумки. Крузенштерн на деле хотел доказать, что транспортировка пушнины и других ценностей с берегов Русской Америки в Россию по морю намного быстрее и дешевле, чем по суше через Сибирь. Был ещё один момент, который также был выгоден России: все товары продавать в Макао, а не в Европе. Крузенштерн был мореплавателем, и его не очень интересовали барыши, но нужна была мощная финансовая поддержка для осуществления мечты – кругосветного путешествия. Такую поддержку оказала ему Российско-Американская компания. Воплощению в жизнь этих планов благоприятствовало и то, что новый император Александр I стал пайщиком Российско-Американской компании .

Во славу русского флота

Крузенштерн сделал всё, чтобы его экспедиция стала не делом частной компании, а делом государственной важности. Корабли экспедиции вышли в плавание под защитой Андреевского стяга. Проект утвердили на самом верху, казначейство выделило деньги на покупку в Англии двух кораблей, а капитан-лейтенант Крузенштерн был назначен руководителем экспедиции. Капитаном другого судна был назначен капитан-лейтенант Юрий Лисянский, друг Ивана Фёдоровича, ездивший вместе с ним в Англию.

Вскоре из Англии пришли корабли. Это были два шлюпа: большой в 450 тонн был назван «Надежда», а малый в 370 тонн – «Нева».

Среди задач экспедиции было и поручение доставить в Японию первое русское посольство. Послом стал сам директор Российско-Американской компании Николай Петрович Резанов.

7 августа 1803 года состоялось отплытие кораблей из Кронштадта, а уже 3 марта 1804 года они обогнули мыс Горн. После мыса Горн корабли разъединились. «Надежда» пошла на Камчатку, потом в Японию, потом снова на Камчатку и в Макао. «Нева» сразу пошла в Русскую Америку, а оттуда с грузом мехов – в Макао. В Макао корабли соединились и через Индийский океан, мимо мыса Доброй Надежды, через Атлантический океан вернулись в Кронштадт.

Возвращение

Все задачи кругосветной экспедиции были выполнены. Участников встретили с почётом. Крузенштерн приступил к подробному описанию плавания, систематизировал результаты исследований и наблюдений. В 1811 году он назначается на пост инспектора классов Морского кадетского корпуса. Большую помощь Иван Фёдорович оказал в подготовке последующих кругосветных путешествий, которые был совершены О.Е. Коцебу в 1815-1818 году, экспедициями Беллинсгаузена – Лазарева (1819-1821) и Станюковича – Литке (1826-1829).

В 1818 году Крузенштерн ушёл в бессрочный отпуск для составления «Атласа Южного моря» с приложением географических записок. В 1827 году Иван Фёдорович был назначен директором Морского кадетского корпуса и членом Адмиралтейств-совета. Под его руководством кадетский корпус поднялся на новый качественный уровень. А накануне смерти прославленный адмирал стал одним из создателей Императорского Русского географического общества, основанного в 1845 году.

Сегодня память о великом мореплавателе сохраняют пролив между островами Курильской гряды и большой парусный барк «Крузенштерн», являющийся учебным парусным судном и постоянно совершающий трансатлантические и кругосветные экспедиции. В 1963 году известный бард Александр Городницкий во время плавания на этом паруснике сочинил песню «Паруса “Крузенштерна”», ставшую гимном барка: «Под северным солнцем неверным, под южных небес синевой всегда паруса «Крузенштерна» шумят над моей головой».

Обложка: calend.ru

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