Поморы. Кто сделал Север русским Немногочисленным, но выносливым поморам принадлежит заслуга высшей, государственной важности. Осваивая Север, они делали его русским. Об этом наш сегодняшний рассказ. На чтение: 2 минуты

Немногочисленным, но выносливым поморам принадлежит заслуга высшей, государственной важности. Осваивая Север, они делали его русским. Об этом наш сегодняшний рассказ.

Что за этнохороним такой?

Как водится, начать следует с этимологии. «Поморы» – это этнохороним, то есть именование жителей определённой местности, которая соотнесена с тем или иным топонимом. Другие примеры – москвич, туляк.

В случае с поморами не надо ломать голову откуда произошло наименование. Скорее всего, от название западного берега Белого моря, где есть т.н. Поморские берега. Известно, что большинство поморов – православные, а язык – русский с оригинальным диалектом и характерным произношением буквы «о».

Поморами стали называть русское население, селившееся около Белого моря.

Славянская колонизация севера

Историки констатируют: название «помор» возникло не позднее XII в. В течение XIV-XV вв. оно распространилось на юг и восток от западного берега Белого моря. Тогда «ничейные» земли Поморья взяла под свою опеку Новгородская Вечевая республика. Словене ильменские (их столицей, как известно, был Новгород Великий) называли эти земли Заволочьем, или Двинской землёй. В «Повести временных лет» встречаются упоминания о дорусском населении Заволочья: «пермь, меря, мурома, мордва, печера, ямь, угра». Из названий племен следует, они финно-угорского происхождения.

Считается, что славянская колонизация Севера началась в IX-XI вв. Резон в этом был: северный край оказался богат на пушнину, морского зверя, рыбу и птицу. Археологические находки и топонимика фиксируют следы проживания и славян, и финно-угров.

В антропологическом типе поморов преобладают славянские, но есть и финно-угорские черты. Несколько позднее свой вклад в формирование поморской общности внесли выходцы из Владимиро-Ростово-Суздальских земель, а ещё позднее викинги, в основном норвежцы.

Поморы сформировались на славянской основе, но включают в себя и другие этнокультурные элементы.

Чем и как промышляли

К XVI в. точно можно говорить о том, что поморы сформировались как этнографическое образование. Поморы вели специфическое рыболовно-зверобойное хозяйство. Зимний зверобойный промысел начинался в феврале и продолжался до конца марта. В местах сбора промышленников строились специальные промысловые избушки на одну-две лодки (7-15 человек).

В XVII в. поморы плотно включились в систему всероссийского внутреннего рынка в качестве морской рыбо- и зверепромысловой области. Поморы развили бартерную торговли и вели дела не только с русскими, но и норвежцами. В обмен на дары севера они получали столь необходимый им хлеб.

Контакты с аборигенами проходили без особых конфликтов: просторов для промысла хоть отбавляй, а поводов к вражде было немного. Славянские поморы органично вкрапились в ареал расселения различных племен, сторожил Севера.

Северяне добывали «на экспорт» много рыбы и пушнины, этим и жили в непростых природно-климатических условиях.

Как Север освоили и не только его

После победы Ивана III над новгородцами на р. Шелони (июль 1471 г.) поморские земли стали частью Московского государства. В период централизации русского государства процессы колонизации Севера получили новые, дополнительные импульсы. Постепенно задача освоения этих земель приобретает государственную важность.

В XVII-XVIII вв. пассионарная деятельность поморов достигает наивысшего расцвета. К этому времени поморы обладали всем необходимым для продолжительных походов в Северный Ледовитый океан. Северяне осваивают новые территории. Среди них – Северная Сибирь, Новая Земля и Шпицберген.

Были проложены ставшие потом знаменитыми морские пути. «Ход в немецкий конец» шёл вдоль берегов Кольского и Скандинавского полуостровов. «Мангазейский морской ход» – от устьи реки Таз в северо-западной Сибири, а «Енисейский ход» – к устью р. Енисей. «Новоземельный ход» – к островам Новой земли, а «ход грумландский» к архипелагу Шпицберген. Открытие этих путей позволили поморам не только наладить торговлю соболиной и песцовой пушниной, но и расширить границы государства российского.

К середине XVIII в. поморы помогли России освоить Алеутские острова и Аляску. С 1803 г. выходцы из Поморья осваивали Западное побережье Северной Америки, которая, на тот момент, не была заселена англо-саксами и прочими европейцами. В 1812 г. поморский купец Иван Кусков основал Форт Росс, который стал первым европейским поселением Севера Калифорнии (80 км. от современного г. Сан-Франциско).

Поморы внесли значительный вклад в расширение территории и рубежей Российской империи.

Этнос или субэтнос?

Иностранцы, посещавшие Поморье, дали такую характеристику местным: сдержанны, гостеприимны, доверчивы, трудолюбивы, немногословны. Пребывание вдали от основного ареала проживания русских сформировали у поморов отличительные черты. Они проявлялись и в быту, и в декоративно-прикладном творчестве, и в диалекте.

Но говорить о том, что поморы – это не русские, а самостоятельный этнос, всё же, наверное, нельзя. За столетия своей непростой деятельности поморы приобрели особенные черты, но остались частью русского этноса.

Во время всероссийской переписи населения 2002 г. поморами назвали себя 6571 человек. Среди них и тогдашний губернатор Архангельской области – Анатолий Ефремов. Согласно переписи 2010 г. поморами обозначились 3113 человек. Сокращение вызвано утратой поморской идентичности значительной частью населения Архангельской и Мурманской областей.

Хотя и сейчас есть активисты, ратующие за признание поморов отдельным народом, но их количество невелико. В то же время само слово «помор» стало брендом Архангельской области. О нём жители русского Севера заботятся с особой теплотой. Без неё на Севере, как известно, не выжить.

Литература:

Ломакин В. Цикл лекций «Поморье и поморы: история и современность. 2009.

Михалева А.В. Этнокультурное измерение регионального позиционирования архангельской области // Вестник Пермского университета. Серия: Политология. 2013. № 4.