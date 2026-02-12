Краткий курс истории. Первое русское кругосветное плавание 22 июля 1806 года в Кронштадте бросил якорь шлюп «Нева» под командованием капитан-лейтенанта Юрия Фёдоровича Лисянского. Спустя 16 дней вернулся и второй шлюп – «Надежда» – вместе с капитан-лейтенантом Иваном Фёдоровичем Крузенштерном. Так спустя 3 года и 12 дней путешествий завершилось Первое русское кругосветное плавание, ставшее важным событием в истории Российской империи, развитии её флота и многих отраслей научного знания. На Китай! На Японию! Экспедиция вышла из Кронштадта 7 августа 1803 года, имея перед собой основные задачи: доставить на Дальний Восток грузы Российско-американской компании (полугосударственная колониальная торговая компания), продать меха в Китае и установить дипломатические отношения с Японией. Мы уже...

22 июля 1806 года в Кронштадте бросил якорь шлюп «Нева» под командованием капитан-лейтенанта Юрия Фёдоровича Лисянского. Спустя 16 дней вернулся и второй шлюп – «Надежда» – вместе с капитан-лейтенантом Иваном Фёдоровичем Крузенштерном. Так спустя 3 года и 12 дней путешествий завершилось Первое русское кругосветное плавание, ставшее важным событием в истории Российской империи, развитии её флота и многих отраслей научного знания.

Действующие лица

Юрий Федорович

По замечанию первого биографа, Юрий Лисянский «принадлежал к числу старинного малороссийского дворянства». Генеалогия шляхетного казацкого рода Лисянских известна по трём документам на русском языке о подтверждении дворянства 1784, 1798 и 1831 годов, сохранившихся в Государственном архиве Черниговской области. Кроме того, трое Лисянских упоминались в «Реестре всего Войска Запорожского», составленном после 1649 года. По семейным преданиям, родоначальником был шляхтич казацкий старшина Стефан (Степан) Лисянский герба «Лис». В 15-летнем возрасте выпущен из Морского кадетского корпуса в чине мичмана, во время обучения познакомился с И. Ф. Крузенштерном. Участвовал в русско-шведской войне. В 1793—1800 годах стажировался на ко­раб­лях британского флота, участвовал в военных действиях в Северной Америке, Вест-Индии, Южной Африке и Индии. В 1795 году встречался с президентом США Джорджем Вашингтоном. По приглашению Крузенштерна участвовал в подготовке русской кругосветной экспедиции, получив командировку в Германию и Англию для закупки подходящих кораблей.

Иван Федорович

Основателем рода Крузенштернов был Филипп Крузиус, который родился в 1597 году в Айслебене; в его семье были лютеранские священники. Его сын и наследник Эверт Филипп состоял офицером на шведской службе и во время Северной войны попал в русский плен, пробыв в России (в том числе в Сибири) около 22 лет. Обучение в кадетском корпусе продлилось для Ивана Крузенштерна три с половиной года из шести положенных: в мае 1787 года 142 кадета были досрочно произведены в гардемарины из-за начавшейся русско-турецкой войны, которая далее на Балтике перешла в войну со Швецией. Вскоре Иван был произведён в мичманы и назначен на 74-пушечный корабль «Мстислав» под начало Г. И. Муловского, который к октябрю 1787 года полностью подготовил кругосветное плавание.

На Китай! На Японию!

Экспедиция вышла из Кронштадта 7 августа 1803 года, имея перед собой основные задачи: доставить на Дальний Восток грузы Российско-американской компании (полугосударственная колониальная торговая компания), продать меха в Китае и установить дипломатические отношения с Японией. Мы уже писали о трудностях длительных морских путешествий в начале 19 века. Добавим только, что в плавании наших сегодняшних героев поджидали и штормы, и экстренный ремонт кораблей силами моряков-умельцев, и, конечно же, географические открытия.

Конфликт, обиды, жалобы

На корабле «Надежда» Крузенштерну пришлось делить место в каюте (6 м²) с Николаем Петровичем Резановым (посол, дипломат и путешественник, реальный прототип героя рок-оперы «Юнона и Авось»). Накал страстей между ними достиг такой степени, что они общались только через записки. Причины для недовольства у Крузенштерна действительно были. Во-первых, свита, которая полагалась послу, стесняла команду своим присутствием на небольшом корабле: «Надежда» длиной была всего 35 метров. Во-вторых, Резанов без ведома Крузенштерна был назначен императором соруководителем экспедиции. Когда наконец корабли прибыли в Петропавловск-Камчатский и Резанов покинул палубу, он первым делом подал на Крузенштерна жалобу местному губернатору. С великим трудом их примирили. При этом в своих мемуарах оба пишут, что противник принёс публичные извинения.

Масса открытий и достижений

Шлюп «Нева» пробыл в открытых водах без захода в порты 142 дня – рекорд того времени. На шлюпе «Надежда» практически никто не болел и не было ни одного случая смерти – уникальное явление при длительных плаваниях в те времена. С карты мира были стёрты несуществующие острова и уточнено расположение настоящих. Крузенштерн положил начало регулярным глубоководным исследованиям Мирового океана. Описать все открытия и собранные коллекции в нескольких строках просто невозможно. В 1809 году в трёх томах с атласом, включавшим 104 карты и гравированные картины, вышло сочинение под названием «Путешествие вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 1806 годах на кораблях “Надежда” и “Нева”, под начальством капитан-лейтенанта Крузенштерна». Вскоре мир смог прочитать его на английском, французском, немецком, голландском, шведском, итальянском и датском языках.

Литература