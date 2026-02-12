Краткий курс истории. Первая русская антарктическая экспедиция
Однажды Джеймс Кук, английский военный моряк и первооткрыватель, написал: «Я обошёл океан южного полушария в высоких широтах и отверг возможность существования материка, который если и может быть обнаружен, то лишь близ полюса в местах, недоступных для плавания». Миссия невыполнима Представим себе ситуацию: начало XIX века, паровой двигатель изобрели в Великобритании лишь несколькими годами ранее. Эпоха промышленного переворота для Российской империи, как и для многих других стран, еще далека. Корабли, в массе своей деревянные, продолжают ходить под парусами. Холодильных и морозильных камер нет. Проблема цинги (нехватка в организме витамина С, без которого начинают кровоточить десны, крошиться зубы, а в конце – смерть) при...
Однажды Джеймс Кук, английский военный моряк и первооткрыватель, написал: «Я обошёл океан южного полушария в высоких широтах и отверг возможность существования материка, который если и может быть обнаружен, то лишь близ полюса в местах, недоступных для плавания».
Миссия невыполнима
Представим себе ситуацию: начало XIX века, паровой двигатель изобрели в Великобритании лишь несколькими годами ранее. Эпоха промышленного переворота для Российской империи, как и для многих других стран, еще далека. Корабли, в массе своей деревянные, продолжают ходить под парусами. Холодильных и морозильных камер нет. Проблема цинги (нехватка в организме витамина С, без которого начинают кровоточить десны, крошиться зубы, а в конце – смерть) при длительном плавании решается, как правило, квашеной капустой, пророщенным на борту чесноком или луком, а в редких случаях, прямо как в XVI веке, – ромом, разбавленным водой. Вы готовы взойти на борт шлюпа, отправляющегося искать Антарктиду?
Почти нет пути назад
4 июля 1819 года (по юлианскому календарю) после весьма долгой и скрупулёзной подготовки из Кронштадта отбыла южная полярная экспедиция в составе двух военных парусников – «Восток» и «Мирный». Первым командовал капитан 2-го ранга Ф. Ф. Беллинсгаузен, а вторым – лейтенант М. П. Лазарев. В инструкции, полученной Беллинсгаузеном, говорилось: «Употребить всевозможное старание и усилие для достижения сколько можно ближе к полюсу, отыскивая неизвестные земли, и не оставлять сего предприятия не иначе, как при непреодолимых препятствиях».
Ф. Ф. Беллинсгаузен, по происхождению — балтийский немец из остзейского дворянского рода Беллингсгаузенов. Родился 18 (29) августа 1779 года на мызе Лагентаге, расположенной на острове Эзель (Лифляндская губерния). У Фаддея был брат-близнец, Отто Вильгельм, однако он скончался от коклюша в полуторагодовалом возрасте. Господский дом мызы Лагентаге в начале XX века В 1789 году поступил в Морской кадетский корпус в Кронштадте. В 1795 году, через шесть лет после поступления в Морской корпус, Беллинсгаузен получил свой первый флотский чин — он был произведён в гардемарины. На следующий год он совершил плавание к берегам Англии. 1 мая 1797 года Беллинсгаузен был произведён в мичманы и получил назначение в Ревельскую эскадру. На судах эскадры он ходил до 1803 года. В 1803—1806 годах Беллинсгаузен участвовал в первом кругосветном плавании русских судов на шлюпе «Надежда» под командой Ивана Крузенштерна, куда был рекомендован Главным директором штурманского училища балтийского флота вице-адмиралом П. И. Ханыковым, под командованием которого Беллинсгаузен ранее участвовал в нескольких походах. По окончании плавания Фаддей Фаддеевич произведён в чин капитан-лейтенанта. Во время англо-русской войны (1807—1812) в кампанию 1809 года на Балтийском море командовал корветом «Мельпомена». На Черноморском флоте с 1812 по 1816 год командовал фрегатом «Минерва», а с 1817 по 1819 годы —фрегатом «Флора».
М.П. Лазарев родился в губернском городе Владимире. Сын сенатора Петра Гавриловича Лазарева, происходившего из дворян Арзамасского уезда Нижегородской губернии. Незадолго до смерти, в 1800 году, отец определил троих сыновей — Андрея, Михаила, Алексея — в Морской кадетский корпус. При этом попечение над осиротевшими братьями взял на себя друг их отца — поэт Гавриил Романович Державин, не имевший своих детей. В 1803 году выдержал экзамен на звание гардемарина, став третьим по успеваемости из 32 учеников. В числе 30 лучших выпускников корпуса отправлен в Великобританию, где служил военным на флоте до 1808 года для ознакомления с постановкой военно-морского дела в иностранных портах. В течение пяти лет находился в непрерывном плавании в Атлантическом океане и Средиземном море. Произведён в мичманы 21 мая 1808 года как «прибывший из Англии». В 1808—1813 годах служил на Балтийском флоте. Участвовал в Русско-шведской 1808—1809 годов и Отечественной войне 1812 года.
751 день, 92 тысячи километров и масса научных открытий
Обыкновенно неизвестность ведёт либо к открытиям, либо к неудачам. Но история этой экспедиции привела к одному из самых масштабных географических открытий в истории. Открыт шестой материк – Антарктида! В придачу – 29 островов, в том числе один архипелаг. За время плавания корабли обошли весь антарктический материк, русские моряки изобрели способ получения пресной воды изо льда айсбергов, познакомились с пингвинами и даже использовали их яйца в пищу. Были собраны уникальные коллекции, подарившие этнографам, биологам, геологам и другим учёным массу материалов для изучения. Сейчас большая часть этих экспонатов хранится в Казанском университете. 24 июня 1821 года экспедиция вернулась в Кронштадт, пробыв в плавании 751 день, из которых 100 дней экипажи «Востока» и «Мирного» провели во льдах Антарктики.
Литература
Беллинсгаузен Ф. Ф. Двукратные изыскания в Южном Ледовитом океане и плавание вокруг света / Сост. и подг. Г. В. Карпюк, Е. И. Харитонова; авт. предисловия В. С. Корякин. — М. : Дрофа, 2008. — 990 с.
Лебедев Д. М., Есаков В. А. Русские географические открытия и исследования с древних времён до 1917 года. — М. : Мысль, 1971. — 516 с.
В. Н. Христенко. Адмирал М. П. Лазарев. — М. : Русский путь. 2024. — 500 с.
Федоровский Е. П. Беллинсгаузен : Ист. роман / Евгений Федоровский. — М. : АСТ : Астрель, 2001. — 539 с.
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