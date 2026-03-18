Куда пропали 13 дней нового стиля? Почему революция произошла 25 октября, а все советские годы торжества по её случаю проводились 7 ноября? И откуда у нас появился Старый Новый год 13 января? Это всё следствия оригинальной календарной политики большевиков, перешедших со старого, юлианского стиля исчисления на григорианский. Случилось это при таких обстоятельствах. Ответ на вопрос «Что происходило в России в период с 1 по 13 февраля 1918 года по новому стилю?» очень прост. Ровным счётом ничего! Событий просто не было – никто не родился, не крестился, не женился, не умер… Машина времени, изобретённая большевиками, проехала эти дни без остановки. 24 января 1918 года декретом Совнаркома был...

Почему революция произошла 25 октября, а все советские годы торжества по её случаю проводились 7 ноября? И откуда у нас появился Старый Новый год 13 января? Это всё следствия оригинальной календарной политики большевиков, перешедших со старого, юлианского стиля исчисления на григорианский. Случилось это при таких обстоятельствах.

Ответ на вопрос «Что происходило в России в период с 1 по 13 февраля 1918 года по новому стилю?» очень прост. Ровным счётом ничего! Событий просто не было – никто не родился, не крестился, не женился, не умер… Машина времени, изобретённая большевиками, проехала эти дни без остановки.

24 января 1918 года декретом Совнаркома был введен григорианский календарь, в соответствии с которым была введена поправка в те самые 13 суток. Понять новый ленинский декрет было, кстати, непросто. Если ключевую фразу («Первый день после 31 января сего года считать не 1‑м февраля, а 14‑м февраля, второй день считать 15‑м и т.д.») уяснить было легче, то обидные для каждого трудящегося пункты о изъятии из февральского месячного заработка за 1918 год многим приходилось не раз перечитывать. Зарплату платили помесячно, но из расчёта, что в месяце 30 дней. В феврале 1918 года дней было 28, но в декрете прописали вычет 13/30, заплатили только семнадцать тридцатых, т.е. чуть больше половины.

П редыстория

Привычным для дореволюционной России был Юлианский календарь . Он был впервые введён в Риме Юлием Цезарем в 45 г. до н. э.:

год длится 365,25 суток, также вводился високосный год каждые 4 года;

из‑за небольшой погрешности (календарный годы был на 11 минут длиннее астрономического года) каждые 128 лет набегает лишний день;

в России этот календарь действовал с 1700 г. (введён Петром I).

Более современным и точным считается Григорианский календарь . Его ввел римский папа Григорий XIII в 1582 г.:

более точная система високосных годов: год високосный, если делится на 4, но не на 100, кроме случаев деления на 400;

погрешность составляет всего 1 день за 3200 лет;

к 1582 году разница с юлианским составляла 10 дней, поэтому после 4 октября сразу наступило 15 октября.

Накопление разницы

Разница между календарями растёт из‑за разного количества високосных лет: