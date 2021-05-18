Грог, сухарь и жареная крыса: быт моряков парусного флота С древнейших времен профессия моряка считалась суровой и опасной. Знаете ли вы рецепт грога или что такое «собачье печенье»? Зачем солили лимоны, и кто ел «мёртвого француза»? Экипажи уходящих в дальнее плавание кораблей и в наши дни подвергаются опасностям, тяготам и лишениям. А уж в прежние времена любой дальний выход из порта мог оказаться для корабля и его команды последним. Нередко случалось, что корабль прибывал в пункт назначения с наполовину, а иногда и того больше поредевшей командой. Быт моряков был весьма спартанским и лишенным излишеств. Сегодня мы расскажем вам о том, чем питались и как жили моряки до изобретения консервов,... На чтение: 4 минуты

С древнейших времен профессия моряка считалась суровой и опасной. Знаете ли вы рецепт грога или что такое «собачье печенье»? Зачем солили лимоны, и кто ел «мёртвого француза»?

Экипажи уходящих в дальнее плавание кораблей и в наши дни подвергаются опасностям, тяготам и лишениям. А уж в прежние времена любой дальний выход из порта мог оказаться для корабля и его команды последним. Нередко случалось, что корабль прибывал в пункт назначения с наполовину, а иногда и того больше поредевшей командой. Быт моряков был весьма спартанским и лишенным излишеств. Сегодня мы расскажем вам о том, чем питались и как жили моряки до изобретения консервов, витаминов и железных кораблей.

Морские волки древности

Со времен Античности в мировой истории известны случаи крупных морских сражений или дальних морских переходов. Однако мало кто знает, что древние моряки чаще всего пользовались каботажным способом мореходства, то есть ходили вдоль берегов. На ночь древние мореходы обычно швартовались к берегу, спускались с судна, готовили себе горячую пищу и спокойно спали. А значит, их перемещения были ограничены берегами и удобными бухтами. Даже пересечение Средиземного моря – внутреннего моря известнейших древних цивилизаций — не представлялось столь сложным, если это делать по кратчайшему маршруту и при условии хорошей погоды. Такой стиль мореплавания позволял охотиться на берегу, рыбачить, собирать свежие фрукты и другие дары природы. Поэтому весьма парадоксально, но рацион и быт моряков в древнейшие и античные времена был значительно более приемлемым, нежели позже.

Камбуз на паруснике

Источник: weblancer.net

С падением Римской империи наступили тёмные времена Средневековья. Но несмотря на общепринятую характеристику о падении общей культуры из-за варварских завоеваний или переселений народов, мореплавание активно развивается.

Моря покоряют отважные мореплаватели – викинги. Они ходят значительно дальше, чем их древние коллеги. Драккары с головами змей и драконов появляются у берегов Англии, а затем и по всему Средиземноморью. Для таких походов требовалась не только большая храбрость и смекалка, но и неплохой рацион: шутка ли провести в открытом море несколько месяцев на деревянном корабле. Помимо рыбацкой добычи в широкий обиход входят различные вяленые виды мяса, сушеные или до поры до времени свежие овощи. Основой рациона стал сушеный хлеб, постепенно принимая форму сухарей. А вода, которая зачастую портилась и тухла в ненадежных деревянных бочках, была заменена дешевым элем или более дорогим мёдом. Алкоголь значительно дольше хранился в бочках и реже портился. Интересно, что суровые скандинавские мореплаватели брали с собой в поход живую пищу: коз, овец, птицу – постепенно, по мере похода, она употреблялась в пищу. Готовили прямо на палубах.

Немногим отличался быт и рацион на более поздних кораблях: торговых коггах Ганзейского союза и новгородских купеческих ладьях и кочах на Балтике. Средиземноморские корабли рыцарей-иоаннитов, флоты итальянских морских городов-государств и бывший в ту пору могущественным турецкий флот жили приблизительно так же, с поправкой на местные и национальные продукты.

Новые горизонты и новые проблемы

Обычно, когда в школах рассказывают об эпохе Великих географических открытий, учителя умалчивают, с какими трудностями сталкивался экипаж корабля в далёком или даже кругосветном походе.

Камбуз на паруснике

Источник: weblancer.net

Зачастую шторм, мёртвый штиль и другие опасности разбушевавшейся стихии меркли перед банальными бытовыми проблемами, с которыми сталкивались моряки. Например, в знаменитый поход Васко да Гамы в Индию отправилось 170 человек, вернулось же всего 55. Причем большая часть погибла от болезней, голода и лишений быта.

Пример ежедневного рациона матроса на кораблях Васко да Гамы:

— 680 граммов сухарей;

— 453 грамма солонины;

— 1 литр воды,

— 40 граммов уксуса,

— 20 граммов масла оливкового,

— лук, чеснок, сушеные и свежие овощи.

Экспедиция Колумба, кругосветное плавание Магеллана — все они имели схожие проблемы. По-прежнему основной головной болью капитана, баталера (ответственного за раздачу воды и алкоголя) и кока было питание экипажей.

Что ели и пили?

С начала Великих географических открытий вопрос питания на флоте встал очень остро. Многочисленные практики – адмиралы, капитаны и даже матросы стали придумывать всевозможные варианты облегчить себе плавание. К ним присоединились и ученые: лучшие умы работали над вопросами консервации пищи и воды. Рассмотрим эти попытки подробнее.

Моряки ужинают

Источник: pinterest.ru

Хлеб и вода – основа питания, как и тысячи лет назад. И если хлеб худо-бедно можно было превратить в сухари, то с водой вопрос стоял наиболее остро. Даже в обожженных бочках из благородных пород дерева вода за месяц-другой плавания превращалась в зловонную жижу, а сама бочка — в рассадник грибка и бактерий. Ещё древние римляне стали пробовать добавлять в бочки с водой уксус. Были попытки добавить лимонный сок или даже разнообразные химические элементы, но всё это продлевало срок хранения воды в деревянных бочках максимум на 2-3 недели. Только к середине XIX века с приходом на флоты мира железных оцинкованных баков для воды ситуация начала выправляться. До этого же экипаж довольствовался дождевой водой или античными способами – подвешиванием овечьих шкур к борту, а затем их отжимом, чтобы получить несколько литров живительной влаги.

Если вы думаете, что с хлебом ситуация была лучше, то представьте себе твердые, как камень, круглые сухари, гордо именуемые морскими галетами. Их и здоровыми зубами не разгрызть, чего уж говорить о цинготном и ослабшем матросе. Поэтому сухари толкли в ступах, разбавляли водой и добавляли туда специи, соль, бобы или чечевицу, сало или сахар, всё это именовалось «собачье пирожное» и представляло собой ужасную на вкус пасту. Часто даже в сухарях заводились личинки долгоносиков, поэтому их грызли в темноте, чтобы не видеть мерзких гусениц. Ситуация с хлебом тоже начала выправляться лишь к появлению железных кораблей, оснащенных хлебопекарнями.

Внутри парусного корабля

Источник: pinterest.ru

Отдельно следует упомянуть солонину. Ужасное мясо, которое солилось в бочках: плотно утрамбованное в них, оно настаивалось иногда в течение года-двух. Твердая черная солонина служила коку основным ингредиентом в том вареве, которое называли обедом. Мелко нарубленная солонина сдабривалась специями, возможно, наловленной рыбой. Эта масса разваривалась в тухлой воде с добавлением рома. На английском флоте это называлось «мертвый француз». Схожие эпитеты для солонины придумывали и на других флотах из-за того, что даже хорошо сделанная солонина через несколько месяцев тухла и воняла хуже разлагающегося покойника. Поэтому её нередко просто вышвыривали за борт.

Деликатесы моряка

Понятие деликатесы, как вы догадываетесь, в морском быту носит название весьма приблизительное. В первую очередь это был сыр. Со временем его научились делать похожим на современный пармезан, и он не тух, ужасно воняя. Поэтому сыр стали закупать на флотах уже в конце XVIII века.

Реконструкция бытовых условий на паруснике

Источник: http://sundukpirata.com

Грог . Грог – мечта любого моряка с середины XVIII века. Придуманный английским адмиралом Эдвардом Верноном, он стал верным спутником экипажей кораблей более чем на сто лет вперед. Делали его просто: чистый ром разбавляли кипятком, для большего опьянения добавляли сахар и лимон, специи по вкусу. Новый напиток так полюбился морякам всех флотов мира, что быстро стал частью морского быта. А имя новый напиток получил по названию ткани «грогрен», из которой была сделана тёплая накидка старого адмирала.

Похлёбки . Всё, что можно назвать супом, было на всех флотах мира. В огромном котле делали русские морские щи, похлёбку английского морского флота или даже старонорвежский Лабскаус, который по легенде варили ещё викинги. Готовилось всё примерно одинаково: в разваренную в котле солонину добавляли рыбу, горох, чечевицу или бобы, смотря что было, специи — тоже если были. И вуаля – морская похлёбка готова, главное – это зажать нос перед едой.

Крысы . Не удивляйтесь, но корабельные крысы были отличным способом отведать свежего мяса. Причем некоторые моряки, отличавшиеся особой искусностью в их поимке, даже продавали их прямо на палубе. К концу похода цена на крысу могла быть весьма высока. Орды крыс, расплодившихся на вонючем камбузе вокруг котла и в трюме, нередко спасали экипаж своим мясом.

Реконструкция бытовых условий на паруснике

Источник: pinterest.ru

Потаж . Это слово заставляло содрогнуться любого моряка. На фоне потажа мятеж на броненосце «Потемкин» из-за некачественного мяса кажется детской прихотью. Потаж – это когда заканчивались почти все запасы, и всё что есть, от червивого мяса, солонины, галет с личинками до крыс и иногда кожаных изделий шло в котел. Эту ужасную жижу потом разливали в котлы, из которых питались матросы (да, индивидуальная посуда была редкостью, кроме ложки).

Засоленные лимоны . А этот вид пищи стал настоящим спасением для моряков. В середине XVIII века английский флотский врач Джеймс Линд придумал солить лимоны и раздавать экипажу как защиту от цинги. Смертность на флоте стала снижаться именно в те годы.

Как же они выживали?

Удивительно осознавать то, как в таких ужасных условиях корабли преодолевали тысячи миль. Поистине, матросом или офицером флота мог стать только очень неприхотливый и сильный человек. Любая царапина грозила гангреной, моряков постоянно преследовала цинга, а о смерти от вражеской пули или ядра и говорить не приходится.

Реконструкция бытовых условий на паруснике

Источник: pinterest.ru

Тем не менее именно эти храбрые люди в течение трех веков избороздили все океаны мира и проложили дорогу будущим поколениям. Конечно, быт и еда матроса совершенствовались. Прорывным стал XIX век, который во многом сильно облегчил быт экипажа. Введение консервов, готовка на корабле не из вонючего котла, а на централизованном камбузе, баки для воды, индивидуальная посуда, витамины и многое другое сделали возможным большой качественный скачок в повседневной жизни флота.

Кстати, на наших, русских кораблях, матросы жили и питались несколько лучше, чем их иностранные коллеги. Вот что составляло месячный рацион русского матроса в конце XVIII века:

— 5,5 кг мяса говяжьего в виде солонины или свежего;

— 18 кг сухарей;

— 4 кг гороха;

— 2,5 кг гречки;

— 4 кг овса;

— 2,5 кг масла;

— более 0,5 кг соли;

— 200 г уксуса;

— 3,4 л водки (28 чарок).

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