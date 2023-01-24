Ещё немного истории некоторых русских крылатых фраз Быстро сказ сказывается, да долго дело делается. В прошлый раз мы разобрали исторический контекст и происхождение некоторых крылатых фраз в русском языке. Как оказалось, в современных трактовках некоторые контексты в смыслах фразеологизмов расставлены неверно, в отрывах от исторической действительности. На чтение: 2 минуты

Быстро сказ сказывается, да долго дело делается. В прошлый раз мы разобрали исторический контекст и происхождение некоторых крылатых фраз в русском языке. Как оказалось, в современных трактовках некоторые контексты в смыслах фразеологизмов расставлены неверно, в отрывах от исторической действительности. А в этой статье поговорим о крылатых выражениях с самым, наверное, непонятным значением слов в своём происхождении. Итак…

«Гол, как сокóл»

Используется в том же смысле, что и выражения «ни кола, ни двора», «ни гроша за душой». Имея ввиду – бедность, граничащую с нищетой, когда нет не только недвижимого имущества, но и с движимым, мягко говоря, не густо, имеется лишь то, что надето на себе. Но ведь сокол – красивая гордая грациозная птица, находящаяся на верхушке пищевой цепочки. Соколы издревле ассоциировались с чем-то элитным: цари, князья, бояре любили соколиную охоты, соколов изображали на гербах именитых европейских родов. Работа сокольничим была очень престижной, пойманных диких или прирученных соколов можно было весьма дорого продать, их преподносили в качестве дара даже между королями. Сохранилось обращение – «соколики», что означает «удалые ребята». В общем, птица до сих пор ассоциируется с чем-то благородным и элегантным. Со словом «гол» всё ясно, оно обозначало бедность, неустроенность, а зачастую – буквальную нехватку одежды из-за нищеты.

Почему же тогда сокóл-то голый? Может, он общипан, как курица? А вот и нет, дело в том, что в весьма давние времена это слово обладало другими значениями. Сокóл – с ударением на вторую «О» (возможны старинные прочтения «сакóл», «сукóл») – так называли некоторые деревянные предметы, вроде уплотнённых каким-то образом брёвен. Здесь две основные версии. Во время некоторых видов сельскохозяйственных работ крестьяне собирали временные заборчики из плетени, веток, чтобы защитить насаждения от домашних и диких животных. Такие конструкции служили недолго и были непрочными, но поддерживали их уже более основательные опоры – вбитые с двух сторон от заграждения колья. Вот эти колья и назывались «сокóл». Когда сезонная надобность в заборах отпадала, они со временем разваливались, особенно, к весне. Вот и получалось, что из-под талого снега на полях оставались одиноко торчать прошлогодние голые сокóлы. Или, например, торчащие вертикальные подпорки снесённых паводками неосновательных построек на берегу.

Другая, весьма похожая версия, говорит, что сокол – это укрепленное (например, окованное кожей или железом) бревно, используемое, чтобы расшибать лёгкие препятствия. Более тяжелые виды таранов (которые на Руси назывались «пóроги» или «бараны») имели в своей конструкции не только ударное бревно, но и подвесные механизмы, раму, возможно, крышу и колёса. А сокóл – исключительно голое бревно без сучков, которое воины таскали на руках. В пользу этой теории говорит менее распространённый фразеологизм «гол, как осиновый кол». Позже сокóлами называли другие простые ручные инструменты из дерева ударного действия: пестики для ступы, трамбовалки, ломы.

«Кузькина Мать»

Выражение, ставшее популярным особенно во второй половине 20 века, благодаря тому, что его продекларировал на весь мир генсек СССР Никита Сергеевич Хрущёв. Однако, из-за политического контекста, в котором оно было произнесено смысл его несколько исказился, обычно под Кузькиной матерью имеют разрабатывавшуюся в то время в Союзе очередную самую мощную в мире ядерную бомбу. Давайте, чтобы развеять наважденья, сначала вспомним, как Никита Хрущёв, в своей импульсивной манере, упомянул кузькину мать, а потом выясним, кто это она такая, кто такой Кузька и откуда они взялись.

В 1959 году в Москве , в рамках попытки улучшить американо-советские отношения, проводилась Американская национальная выставка «Промышленная продукция США». На ее открытии вице-президент США Ричард Никсон встретился с Хрущевым. Он показывал Никите Сергеевичу экспозицию и хвалил достижения американского хозяйства. Советский лидер не любил, когда последнее слово остаётся не за ним. После официальной части мероприятия он экспромтом произнес речь, в которой была фраза: «В нашем распоряжении имеются средства, которые будут иметь для вас тяжелые последствия. Мы вам покажем Кузькину мать». Переводчики смутились и не смогли передать смысл выражения дословно, транслит прозвучал, как «Kuzma's mother», то есть «мать Кузьмы». Во время ответного визита в США в том же году генсек снова употребил это выражения, и переводчики опять замялись. Но тут на помощь пришел сам Хрущев: «Что вы, переводчики, мучаетесь? Я всего лишь хочу сказать, что мы покажем Америке то, чего она никогда не видела! ». Именно поэтому, учитывая осложнение политической обстановки , «Кузькиной матерью», или «Царь-бомбой», стали называть мощнейшую водородную бомбу АН602, испытанную в СССР в 1961 году. Вообще, Хрущёв нередко вводил переводчиков в ступор исключительно русскими фразами, например, назвав докладчика в совбезе ООН «холуем американского империализма». Но вернёмся к Кузьке.

Выражение «показать/устроить Кузькину мать» - явно имеет угрожающий оттенок. А, значит, мать Кузьки – это что-то грозное. Установить точное происхождение выражения ученым пока не удалось. По одной из версий считается, что Кузька с матерью – персонажи мифического фольклора, например, домовой и кикимора. Если домовой в славянских преданиях имел в целом позитивный образ, то кикимора явно негативный персонаж. То есть, не уважишь домового – будешь иметь дело с его злой матерью, выходит, по смыслу это аналог Кракозябры, приходящей за плохими детьми. Некоторые исследователи считают, что фразеологизм могли заимствовать из коми-зырянского или удмуртского языка. В них есть слова «кузьи» «кузьö» означают черта или лешего, смысл остаётся тем же. Другая версия: Кузька – это персонаж бытового фольклора (сказочки, поговорки, песенки). Ребёнок-непоседа, непослушный мальчик, хулиган, растяпа, эдакий плохиш, матери которой приходится давать ему воспитательных тумаков. В таком случае выражение – обещание устроить дисциплинарное наказание. По ещё одной фольклорно-бытовой версии, Кузя – несчастный бедный мальчик сирота, который терпит лишения от не любящего его мачехи. В таком случае выражение «показать кузькину мать» означает, что мать может обидеться на непослушное дитя и перестать ласкать его. В любом случае, «устроить Кузькину мать» значит – учинить разнос, картельные санкции.

Вот мы и узнали, кем мог быть на самом деле Кузя и почему мощную бомбу назвали его матерью. И ещё, отчего сокол – голый, а вот почему он ещё может быть и острым, в чем смысл отбивания баклуш и что за «Ивановская», на которую можно орать – расскажем в следующих статьях , не забывайте заглядывать к нам на портал.

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