История некоторых русских крылатых фраз. Ещё немного интересного «Язык народа, бесспорно, главнейший и неисчерпаемый родник или рудник наш, сокровищница нашего языка…» - писал составитель «Толкового словаря живого великорусского языка». На чтение: 2 минуты

«Язык народа, бесспорно, главнейший и неисчерпаемый родник или рудник наш, сокровищница нашего языка…» - писал составитель «Толкового словаря живого великорусского языка». Таким образом он подчёркивал важность народного словесного базиса в русском языке, указывая, что именно на народной словесности строится его богатство. Между прочим, словарь, как и интерес Даля к филологии, лексике и диалектам, начался со слова «замолаживает» в 1819 году. Он, тогда морской мичман, ехал в санях из Петербурга в Москву, мучимый холодом мартовского вечера. Ямщик, указав в небо, сказал: «Замолаживает, барин». Даль переспросил, что это значит и выяснил: «замолаживать» в Новгородской губернии - значит пасмурнеть, клониться к ненастью, но такому, когда из-за влажности мороз ощущается не так колко.

«Сокóл, как топор»

На нашем портале мы уже разобрали историю некоторых интересных русских фразеологизмов, пожалуй, даже, самых неоднозначно толкуемых. Но русский язык, как сказал Даль, действительно неисчерпаем, поэтому, есть ещё о чем поговорить. В прошлый раз мы разобрали выражение «гол, как сокóл». Выяснили, что сокóл – это не птица, а бревнообразный гладкий предмет, от сваи до инструмента, вроде лома. И выражение это обозначает крайнее положение бедности, когда человек не имеет ничего за душой, да и с одеждой, может быть, у него беда.

А вы знали, что у этого выражения есть вторая часть, которая делает из него поговорку, к тому же противительной конструкции? «…А остёр, как топор» - так сейчас почти не говорят, но раньше продолжение фразы употребляли чаще. Что же оно значит, как деревянный инструмент может быть остёр, подобно металлическому топору? Или, может, мы ошиблись, и речь всё-таки о клюве сокола? А вот и нет, эта приставка обозначает другие качества – остроту ума, упорство, настойчивость. То есть, персонаж способен пробить себе путь к цели, подобно острию топора. Но при этом остаётся критически бедным. Речь здесь может идти либо о неудачнике, который лихо берет и делает дело, при этом оставаясь без выгод, либо наоборот, о начинающем рваче, который, хоть он и в лохмотьях, пытается, благодаря упорству и настойчивости, выбиться «из грязи в князи».

«Бить баклуши»

Наверное, одно из самых распространённых выражений, обозначающих «бездельничать», «заниматься ерундой». Пожалуй, оно имеет больше всего выражений синонимов, например, «валять дурака». А вот что такое эти самые баклуши? И тут снова вернёмся к столярным инструментам. Баклуша – это небольшая деревянная заготовка для изготовления различных предметов – посуды, подставок, различных деталей, вроде рукояток или ступиц. Их нужно было отщеплять от большого бревна топором. Обычно, в мастерских, баклуш требовалось много, чтобы производство было поточным. Работа по битью баклуш – простая, поэтому их заготовку поручали подмастерьям, мальчишкам, могли даже нанять кого-то на подряд. Поэтому битье баклуш значило не безделье, а занятие простой, нетрудоёмкой работой, которую следовало бы поручить кому-нибудь другому, а вместо этого заняться более серьёзным трудом. Когда человек, вроде как при делах, но отлынивает от сложной работы, занимаясь ерундовой. В современном языке есть похожее по смыслу выражение – «создавать иллюзию бурной деятельности».

«Кричать на всю Ивановскую»

Выражение много кто слышал, но некоторые задаются вопросом: почему оно заканчивается притяжательным прилагательным? Какая вещь, принадлежащая некоему Ивановскому, имеется тут в виду? А здесь это вовсе не притяжательное, а топоним: Ивановская – это площадь в центре Кремля, наверняка знакомая москвичам и гостям столицы. До начала 14 века в Кремле была одна большая площадь, но в 1329 году на ней была построена церковь в честь святого Ивана Лествичника. Отделившаяся часть площади получила название Ивановская. Здесь глашатаи с зычными голосами громко зачитывали государственные документы, оглашали новости, отсюда и пошло выражение «кричать на всю Ивановскую». Впрочем, есть и дополнительные версии, которые не противоречат основной: кричали не только глашатаи и дьяки, но и участники шумных ярмарок, проводимых здесь, стремясь переорать друг друга. Церковь Ивана Лествичника изначально строилась « иже под колоколы », для битья набата, так как располагалась на Боровицком холме. К 1509 году она была трансформирована в колокольный комплекс, получивший название «колокольня Ивана Великого». Так что те, кто связывают это выражение с массированным колокольным перезвоном – в общем-то не ошибаются. К тому же, Ивановские площади встречались и в других городах. Выходит, выражение «Кричать на всю Ивановскую» по смыслу схоже со старинным значением выражения «пуститься во все тяжкие», которое мы разбирали в одной из предыдущих статей.

Настоящие англичане не прощаются?

Если растолковать англичанину смысл фразы «уйти по-английски», то есть срочно, не попрощавшись или вынужденно, он придёт в недоумение. И не только, от того, что англичане, как никто другой, следят за этикетом, манерами, вплоть до формальной педантичности. А по тому, что аналогичное выражение есть в английском языке, только речь в нём идет о французах. А привычная нашему уху формулировка о невежливых британцах есть как раз-таки во французском наследии афоризмов. Считается, что выражения эти возникли в качестве дразнилок во время англо-французских войн XVIII века (Семилетняя, за Испанское наследство): войска нередко покидали поле до начала сражение, или же переходили на сторону противника (особенно иноземные контингенты). Однако, вероятнее, что появились они раньше – во время Столетней войны (XIV-XV век) или религиозных войн (XVI век), так как в этот период переход на другую сторону знатного феодала с его войсками или отказ герцогов от участия в битве – событие более типичное, чем в эпоху регулярных армий и централизованных государств XVIII века. Тем не менее, в XVIII и XIX веках на Россию оказывала влияние придворная французская культура, вот и прижилось у нас это не совсем правдивое изречение о британцах.

Обложка. Сцены из русского народного быта. Рисунки с натуры И.С. Щедровского https://yablor.ru/