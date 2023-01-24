История некоторых крылатых фраз в русском языке Некоторые из них могут происходить из мифологии: преданий, сказок, церковных текстов, городских легенд. Другие же имеют совершенно практический генезис, имея в основе явления материального мира, с которым людям приходилось сталкиваться. Например, конкретные предметы, уклад жизни, календарные или исторические события. На чтение: 2 минуты

Происхождение крылатых фраз или фразеологизмов двойственно. Некоторые из них могут происходить из мифологии: преданий, сказок, церковных текстов, городских легенд. Другие же имеют совершенно практический генезис, имея в основе явления материального мира, с которым людям приходилось сталкиваться. Например, конкретные предметы, уклад жизни, календарные или исторические события.

Зачастую это добавляет путаницы в их толковании и изучении происхождения. Но в любом случае крылатые выражения несут в себе определённые смыслы, понятные носителям языка, и воспроизводимые в определённых ситуациях (именно в тех, когда их уместно использовать). В некотором смысле это роднит фразеологизм с понятием «мема», однако крылатые фразы являются более универсальными, широко-применимыми конструктами. Давайте изучим историю происхождения некоторых русских фразеологизмов и крылатых фраз.

«Родился в рубашке», «в сорочке родился»

Так говорят о везучем человеке, и кажется, будто имеется ввиду что он появился на свет уже с базовым элементом имущества – с рубашкой. Однако, истина отличается. Дело в том, что словом «сорочка» раньше могли назвать любое покрытие, например, органическую оболочку (у фрукта или под шелухой яйца). Некоторые дети рождались и рождаются в похожей плёнке, именуемой «плодный мешок». Издревле народная молва считала это хорошим знаком, пророчащим человеку удачу. Во французском языке есть похожее выражение «родиться в шапочке», в английском «родиться в мешке».

«Погань», «враги поганые»

Наверное, самое неверно-трактуемое понятие в нашем списке. Обывателями считается, что это слово изначально русское, и обозначает врагов, неприятелей, а, если точнее, язычников. Таким образом врагам, например, ордынцам или прибалтам, в средневековье придавали дикие черты. Однако история намного интереснее: «Погань» происходит от латинского слова «pagan», которым в раннее средневековье обозначали всё негородское, в том числе – крестьянское население. На Руси переняли традицию. После официального принятия христианства, городское население крестилось намного быстрее сельского (в селе язычество так или иначе могли исповедовать до 14 века). Вот и стали называть «поганью» некрещенное население из глубинки. Позже христианство распространялось и в глуши, а термин «поганые» стал употребляться для врагов-кочевников. Слово «Крестьянство», обозначающее православных жителей села, появляется в массово обиходе примерно со времени Куликовской битвы.

«Должен, как поле колхозу»

Выражение довольно позднее, появилось оно после внедрения колхозов. А стало популярным ещё позже – считается, что во времена Хрущёва. Фразеологизм отсылает нас к недостаткам советской экономики и методов ведения народного хозяйства (также на ситуации сказались послевоенные неурожаи). Вопреки расхожему мнению, в Советском союзе существовали межведомственные и межкорпоративные экономические отношения. То есть колхоз имел квоту вливаемых в него средств, имел норму по производству товаров, а, чтобы воспользоваться услугами других организаций (например, провести ТО техники), должен был платить из своего кармана. Одно из главных мероприятий по поддержке колхозов на начальном этапе реформ 1950х стали отмена предыдущих долгов и повышение закупочных цен, крестьянам разрешили иметь подсобное хозяйство. Реформы Хрущёва дали в краткосрочной перспективе небывалый рост сельского хозяйства. Но в среднесрочной перспективе (10 лет) привели к катастрофе. Во второй половине 50х система управления сельским хозяйством стала давать сбои, ситуацию усугубила провальная программа по «освоению целины». Стали появляться колхозы-задолжники. Комиссии приезжали в поле, убеждались, что выделенные средства не расхищены администрацией, а вот пригодная для урожая земля «не даёт» продукта из-за неэффективных методов ведения хозяйства.

«Пуститься во все тяжкие»

В современном смысле значит, скорее, погрязнуть в социально-неодобряемой и маргинальной деятельности. Например, заняться мелким криминалом, проигрываться, прогуливать деньги, «заработать» вредные привычки, бездельничать и морально деградировать. Однако, изначальный смысл выражения был иным. Дело в том, что в больших городах средством оповещения были колокольни. Соответственно, на них находились колокола различного размера, а, значит, тембра и громкости звучания. И бой «набата» мог отличаться в зависимости от повода – когда звонили в мелкие колокола, когда в державные большие, а иногда – в самые тяжелые (около 50 тонн), «во все тяжкие». Соответственно, «ударить во все тяжкия», означало - звонить во все колокола. Поэтому «пуститься во все тяжкие» по смыслу - шумно и бурно что-то обсуждать, то же самое, что «трезвонить во все колокола».

«Закатай губу»

Одно из самых неразгаданных выражений, и, видимо, смысл его менялся со временем. В Толковом словаре Владимира Даля 1863 года выражение «распустить губы» использовали в значении «ротозеить», то есть во время зевания пропустить что-то важное. Менее, чем через век, в словаре Сергея Ожегова 1949 года выражение «закатать губу» указано как синоним к слову «позариться» и означает «возыметь желание получить то, что мало доступно». Пожалуй, в таком же смысле оно используется и сейчас – версия слова «нет» с значением «много хотите». Есть разные версии передачи этого же смысла «бегу и падаю», «обломись», «много хочешь».

Некоторые исследователи считают, что в старину «губой» называли надрез на пряной выпечке, в который, при готовке клали всевозможную вкусную начинку – патоку, сахар, мёд, ягоды, орехи. Затем отверстие закатывалось и продукт отправлялся в печку, а в ходе готовки – на месте губы образовывался рубец, похожий на открытый рот. С одной стороны, пекарь должен был следить, чтобы во время приготовления губа не раскрылась, не раскаталась. С другой – ушлый проказник мог попытаться расковырять губу, чтобы добраться до вкусной начинки. Однако, некоторые лингвисты считают выражение – калькой с аналогичной арабской крылатой фразы.

На этом – Всё, а в следующих выпусках мы узнаем, почему гордая птица сокол вдруг оказывалась голой, нищей, и кто же всё-таки такая мать Кузьки.