Алмазы, индейцы и русский след: как открывали Бразилию Мы неоднократно рассказывали вам, как русские люди открывали землю. Подробно останавливались на исследованиях Русского Севера, Дальнего Востока, писали о кругосветных путешествиях и других замечательных походах соотечественников. Еще на слуху открытия в Сибири, в Антарктиде. Но, к сожалению, подвиги русских землепроходцев и мореплавателей с каждым годом все дальше уходят, канут в веках. А то, что русские первооткрыватели оставили свой яркий след в Африке, в жарких архипелагах трех океанов, в Юго-Восточной и Центральной Азии – это все остается только в памяти профессиональных географов и путешественников. А я хочу в Бразилию, к далеким берегам Сегодня темой нашего рассказа будет история путешествий Григория Ивановича... На чтение: 2 минуты

Мы неоднократно рассказывали вам, как русские люди открывали землю. Подробно останавливались на исследованиях Русского Севера , Дальнего Востока , писали о кругосветных путешествиях и других замечательных походах соотечественников. Еще на слуху открытия в Сибири, в Антарктиде. Но, к сожалению, подвиги русских землепроходцев и мореплавателей с каждым годом все дальше уходят, канут в веках. А то, что русские первооткрыватели оставили свой яркий след в Африке, в жарких архипелагах трех океанов, в Юго-Восточной и Центральной Азии – это все остается только в памяти профессиональных географов и путешественников.

А я хочу в Бразилию, к далеким берегам

Сегодня темой нашего рассказа будет история путешествий Григория Ивановича Лангсдорфа. Мы расскажем, как российский ученый осваивал территории Южной Америки и, в частности, Бразилии. А происходило это в начале XIX века.

Григорий Лангсдорф

Источник: pinterest.ru

Григорий Иванович, он же Георг Генрих фон Лангсдорф, родился в 1774 году в Германии, там окончил университет в Геттингене и получил степень доктора медицины. В 1803-1806 годах Лангсдорф в составе экспедиции Ивана Федоровича Крузенштерна совершил кругосветное плавание на шлюпе «Надежда». В 1807 году из Охотска через всю Сибирь он вернулся в Петербург, где продолжил заниматься научной работой. Исследователь объездил всю европейскую часть страны и Сибирь. В 1812 году он стал членом Петербургской Академии наук. В это же время получил заманчивое предложение стать генеральным консулом в Бразилии. Именно здесь он мог продолжить научные изыскания, которые начал еще во время «кругосветки» с Крузенштерном.

На границе провинции Рио-де-Жанейро

Источник: sacralterra.ru

Эта должность была новой и учреждена после манифеста об открытии русско-бразильской торговли. Планировалось, что Рио-де-Жанейро будет опорным пунктом для русских кораблей, следующих в Русскую Америку. В функции русского консула входило оказание необходимой помощи экипажам кораблей, изучение бразильского рынка и спроса на русские товары. Весной 1813 года Лангсдорф вместе с женой прибыл на место своей новой службы. Академия наук сохранила за ним звание академика и академическое жалованье. Интерес России к Бразилии был еще связан и с тем, что португальский королевский дом, свергнутый Наполеоном в 1808 году, провозгласил Бразилию империей, и Рио-де-Жанейро стал резиденцией императора и двора.

Российская марка посещенная экспедиции Лангсдорфа

Источник: pinterest.ru

Бразильские годы Лангсдорфа были насыщены активной научной работой. В 1813 году прибыл из России и Георг Вильгельм Фрейрейс – помощник и препаратор. Они активно изучали природу и коренное население страны. Все минералогические и зоологические коллекции, собранные за годы службы в Бразилии, были переданы в Академию наук. А перед своими коллегами Григорий Иванович выступил с отчетом о проведенных исследованиях, и труд его получил высокую оценку.

Дорога зовет…

Уже через несколько месяцев после возвращения в Петербург, 13 июня 1821 года, Лангсдорф представил К.В. Нессельроде проект экспедиции во внутренние районы Бразилии. Планировалось, что экспедиция включит в себя географические, статистические и другие исследования, изучение неизвестных в торговле продуктов, принесет научные открытия и станет основой коллекции предметов из всех «царств природы». Был еще один фактор, который особо не афишировался, – это изучение природных залежей алмазов, которые стали находить в Бразилии. Позднее Григорий Иванович писал, что русский царь интересуется природными богатствами Бразилии больше, чем местный монарх.

Через джунгли

Источник: pinterest.ru

Предложение ученого было быстро одобрено, и сам Александр I взял экспедицию под свое покровительство и распорядился финансировать ее за счет министерства иностранных дел. На этот раз к работе экспедиции были привлечены и другие специалисты в разных областях знаний. Путешествие продолжалось несколько лет. В это время внутренние районы Бразилии представляли собой «белые пятна», а наши исследователи смогли исследовать самые глухие уголки Южной Америки на обширной территории от реки Парагвай до Амазонки. В результате каждого похода появлялись новые экспонаты, разнообразные коллекции распределялись по ящикам, составлялись каталоги предметов, дневники исследователей сопровождались рисунками художников. Экспедиционеры проводили астрономические, метеорологические и географические исследования, изучали коренное население страны, подготовили материалы о культуре и языках индейцев Бразилии. Посетив Алмазный округ, экспедиция увезла 29 ящиков с минералами, среди которых был и «непромытый песок с алмазами». В дальнейшем все было отправлено в Россию.

Маршруты экспедиции

Источник: pinterest.ru

В 1828 году экспедиция поднималась по рекам Аринос и Журуэна, где Лангсдорф и еще несколько членов команды заболели тяжёлой формой тропической лихорадки. В начале 1829 года экспедицию пришлось прервать. В дальнейшем Лангсдорфу так и не удалось избавиться от полученной в Бразилии болезни. У него стали отмечаться психические расстройства, сопровождавшиеся потерей памяти. По возвращении на родину он ушел в отставку и поселился во Фрайбурге, где и умер в июне 1852 года.

Память не знает границ

Мы в самом начале говорили, о необходимости сохранения памяти о людях, открывающих мир. В самой Бразилии о русском путешественнике помнят до сих пор и считают, что многим ему обязаны. Лангсдорфу посвящены книги и статьи по геологии и минералогии Бразилии, по охране природы и природных ресурсов. Именем ученого названы некоторые виды растений и животных. Портрет Григория Ивановича можно увидеть на бразильских почтовых марках. А некоторые маршруты русских путешественников охраняются в Бразилии законом и являются маршрутами геологического туризма. Часть коллекции русского ученого и путешественника Лангсдорфа можно увидеть в Зоологическом музее МГУ.

Бразильская марка посещенная экспедиции Лангсдорфа

Источник: pinterest.ru

Обложка: pinterest.ru

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