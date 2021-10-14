Исследователь Сибири Александр Сибиряков 8 октября 1849 года родился русский предприниматель и исследователь Сибири Александр Сибиряков Потомок знатной фамилии Наш герой родился с такой фамилией, с которой он был обречён заниматься исследованиями Сибири. Современники спорили, к какой категории будет правильнее его отнести: промышленник, исследователь, учёный или меценат. Однако жизнь и деятельность А.М. Сибирякова убеждают, что правильными надо считать все ипостаси, упомянутые биографами. Александр Михайлович являлся представителем одного из древнейших и влиятельных купеческих родов Сибири. Его отец был купцом 1-й гильдии, и круг его интересов был очень обширен. На его предприятиях добывали золото, в хозяйство входили заводы, пароходство и даже железная дорога. Это были очень... На чтение: 2 минуты

8 октября 1849 года родился русский предприниматель и исследователь Сибири Александр Сибиряков

Потомок знатной фамилии

Наш герой родился с такой фамилией, с которой он был обречён заниматься исследованиями Сибири. Современники спорили, к какой категории будет правильнее его отнести: промышленник, исследователь, учёный или меценат. Однако жизнь и деятельность А.М. Сибирякова убеждают, что правильными надо считать все ипостаси, упомянутые биографами.

Александр Михайлович являлся представителем одного из древнейших и влиятельных купеческих родов Сибири. Его отец был купцом 1-й гильдии, и круг его интересов был очень обширен. На его предприятиях добывали золото, в хозяйство входили заводы, пароходство и даже железная дорога. Это были очень влиятельные купцы с состоянием в несколько миллионов рублей.

Гимназию Александр окончил в Иркутске, а политехникум в Цюрихе. В 1874 году умирает отец, и во главе семейного дела становится Александр Михайлович. Коммерческая жилка его получила дополнительный импульс, и он продолжает развивать семейное дело, приобретает и открывает новые предприятия. Но у молодого предпринимателя всегда была мечта о путешествиях и исследованиях.

А.М. Сибиряков

Источник: commons.wikimedia.org

Купец-путешественник

Его мнение, что Сибири необходимо «улучшение сообщений, устройство в ней дорог и каналов, морских сношений её с соседними странами» нашла бы серьёзную поддержку в современной России. Не на словах, а на деле он начинает вкладывать средства в исследования Сибири и Арктики. Особый интерес вызывает у него освоение Северного морского пути. Одним из первых проектов стала организация полярной экспедиции шведского мореплавателя профессора Нильса Норденшельда. Экспедиции удалось пройти Северный Ледовитый океан вдоль берегов Сибири и выйти в Тихий океан. А когда от путешественников долго не было сообщений, он на свои средства организовал спасательную экспедицию, которая попутно продолжала исследования Северного Ледовитого океана. Экспедиция шведов увенчалась успехом и впоследствии южным путём вернулась в Европу. Естественно, шведы приписали эту морскую победу себе, но заслуги русского купца Сибирякова в организации этой экспедиции не были забыты.

В 1880 году Сибиряков сам принял участие в экспедиции. Его шхуна прошла через Карское море в устье Енисея. В 1884 году на пароходе «Норденшельд» (назван в честь друга) он прошёл до устья Печоры, а далее вверх по реке, потом перевалил через Урал на оленях и дошёл до Тобольска. В дальнейшем этот путь получил название «Сибиряковский тракт на север».

Сибиряков понимал, что неразвитость путей сообщения – главный тормоз в экономическом развитии Сибири. Все 80-е годы XIX столетия он провёл в экспедициях, пытаясь осуществить свою мечту: связать все уголки Сибири в единую водную систему. Работа была проведена большая, а исследовательская деятельность получила широкую известность и в России, и за рубежом. Александр Михайлович был награждён высокими наградами: и от короля Швеции, и от правительства Франции и серебряной медалью Императорского Русского географического общества. В 1904 году он вместе с Дмитрием Менделеевым был избран в почётные члены Томского университета. На карте нашей Родины есть остров Сибирякова, который находится в устье Енисея, его открыли шведские полярники в 1876 году. А в 1914 году имя нашего героя было присвоено ледокольному пароходу, приписанному к Архангельску. История парохода «Сибиряков» достойна отдельного рассказа, и мы вас обязательно с ней познакомим.

Источник: pinterest.com

В никуда…

Но в начале XX века произошло событие, которое до сих пор не находит объяснений. Достигнув зенита в деловой жизни, Александр Михайлович уходит из своего бизнеса и навсегда уезжает из Иркутска. Явных причин до сих пор не найдено. Историки выдвигают версии, но они не подтверждаются документально. Всё это пока остаётся тайной.

Место жительство Александра Михайловича постоянно меняется. Он жил в Батуми, Париже, Ницце. Здесь надо высказать благодарность шведскому правительству и Географическому обществу в Стокгольме. Шведский консул в 1920 году разыскал Сибирякова в Ницце, где он жил в глубокой бедности. Шведское правительство выделило для него солидную пенсию.

Умер Александр Михайлович Сибиряков в больнице Пастера в Ницце в возрасте 84 лет в 1933 году.

Бой ледокола «Александр Сибиряков» с крейсером «Адмирал Шеер» 25 августа 1942 года

Источник: commons.wikimedia.org

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