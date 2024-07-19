«Не отстать от держав…» Россия на Дальнем Востоке в конце XIX – начале XX вв. «Не отстать от держав…» Россия на Дальнем Востоке в конце XIX – начале XX вв. На чтение: 2 минуты

Лукоянов И.В. «Не отстать от держав…» Россия на Дальнем Востоке в конце XIX – начале XX вв. – СПб.: Нестор-История, 2008. — 668 с.

В книге исследуется внешняя политика России на Дальнем Востоке на рубеже ХIХ–ХХ столетий, связанная, прежде всего, с именем министра финансов С. Ю. Витте и провозглашённой им политикой мирной экономической экспансии в регионе. Автор, используя главным образом архивные материалы, показал, как радужные надежды Петербурга господствовать на восточной окраине постепенно разрушались, сталкиваясь с растущим кругом проблем. Дальневосточная политика России также отразила многочисленные противоречия как между министрами, так и чиновниками на местах, действовавших иногда вопреки своему руководству. Основное внимание в монографии уделено тому, как принимались и осуществлялись ключевые внешнеполитические решения. Впервые в историографии подробно представлена деятельность «безобразовцев», олицетворявших собой вневедомственные влияния. Стремление угнаться за другими державами в колониальной экспансии и дисбаланс в принятии решений в конечном итоге завели политику России в регионе в тупик и завершились войной с Японией 1904–1905 гг.

«Не отстать от держав…» Россия на Дальнем Востоке в конце XIX – начале XX вв.

Введение

Источники

Историография

Глава 1. Сибирская железная дорога и КВЖД

1.1. Историография

1.2. Проекты железнодорожной магистрали в Сибирь: политика или экономика?

1.3. «Сибирские рубли»

1.4. Особенности строительства Сибирской магистрали

1.5. Перевозки по Сибирской железной дороге: мечты и реальность

1.6. Строительство Китайской Восточной железной дороги (КВЖД) и её экономическая роль

1.7. КВЖД и бадмаевские прожекты

1.8. Железнодорожные планы С.Ю. Витте

1.9. Проекты русской железной дороги в Китае в 1895 – первой половине 1896 гг.

1.10. Финансово–экономические вопросы строительства КВЖД

1.11. Экономическое значение КВЖД

Глава 2. Экономическая политика России на Дальнем Востоке: радужные надежды и разочаровывающая реальность

2.1. Русская торговля на Дальнем Востоке

2.2. Порто-франко

2.3. Экономическая экспансия России в Китае

2.3.1 Борьба за железнодорожные концессии в Китае

2.4. Маньчжурское горнопромышленное товарищество

2.5. Экономическая политика Министерства финансов в Маньчжурии

Глава 3. Русско-Китайский банк в 1895–1904 гг.

Приложение

Глава 4. Русско-китайский союзный договор 1896 г.

Глава 5 . Корейская политика России и отношения с Японией

5.1. Историография

5.2. Возникновение русско-корейских отношений и позиция России относительно Кореи

5.3. Русская политика в Корее и японо-китайская война 1894–1895 гг.

5.4. Переворот 1895 г. в Сеуле: провал Японии, удача России

5.5. Русско-японские соглашения по Корее 1896 г.

5.6. Корейская политика России в 1896 – начале 1898 гг.

5.7. Захват Порт-Артура и пересмотр корейской политики России

5.8. Влияние боксёрского восстания на действия России в Корее

5.9. Поездка Х. Ито в Россию (конец 1901 г.)

5.10. Корейский вопрос перед русско-японской войной 1904–1905 гг.

Глава 6. Как и зачем Россия захватила Порт-Артур: события конца 1897 – начала 1898 гг.

6.1. Занятие или захват?

6.2. После Порт-Артура

Глава 7. Англо-русские переговоры о Китае 1898–1899 гг.

7.1. Превый раунд русско-английских переговоров по Китаю (начало 1898 г.)

7.2. Второй раунд переговоров (осень 1898 – начало 1899 гг.)

Глава 8 . Россия и Китай в 1900–1903 гг.: конец экономической экспансии

8.1. Историография

8.2. Реакция России на восстание ихэтуаней

8.3. Начало русско-китайских сепаратных переговоров

8.4. Договоры русских властей с цзянь-цзюнями

8.5. Первый вариант сепаратного соглашения

8.6. Второй вариант сепаратного договора

8.7. Местные китайские власти и выдача концессий

8.8. Общее соглашение держав с Китаем и Россия

8.9. Возвращение к русско-китайским сепаратным переговорам

8.10. Русско-китайское соглашение 26 марта 1902 г.

8.11. Маньчжурский вопрос в русско-китайских отношениях в 1902–1903 гг.

Глава 9. Безобразовцы: царская «неофициальная» политика на Дальнем Востоке в 1898–1904 гг.

9.1. Историография

9.2. Возникновение безобразовской группы

9.3. Корейская экспедиция 1898 г.

9.4. Безобразовцы в 1899–1902 гг.

9.5. Конец 1902 – начало 1903 гг.: крах политики С.Ю. Витте и взлёт безобразовцев

9.6. Особые совещания 26 марта и 7 мая 1903 г.

9.7. Порт-артурские совещания 18–28 июня и Особое совещание 1 августа 1903 г.: конец «триумвирата»

9.8. Отставка С.Ю. Витте и торжество безобразовцев

9.9. Безобразовская лесопромышленная компания на р. Ялу

9.10. Бесславный конец безобразовского предприятия

9.11. «Оправдательная литература» безобразовцев: кто виноват в русско-японской войне?

Приложение

Глава 10. Дальневосточное наместничество (1903–1905 гг.)

Глава 11. Последние русско-японские переговоры перед войной 1904–1905 гг.

11.1. Обстановка до начала переговоров: перемены в российской власти в конце 1902 – первой половине 1903 гг.

11.2. «Период совещаний»

11.3. Первый раунд переговоров

11.4. Второй раунд

11.5. Третий раунд

11.6. После третьего раунда

Глава 12. Портсмутский договор: путь России к миру

12.1. Историография

12.2. Предварительные контакты о мире (лето 1904 – весна 1905 гг.)

12.3. Россия после Цусимы: курс на мир

12.4. Русско-японские переговоры в Портсмуте

12.5. Отношение к Портсмутскому миру

Заключение

Список сокращений

Указатель имён

Обложка: обложка книги «Лукоянов И.В. «Не отстать от держав…» Россия на Дальнем Востоке в конце XIX – начале XX вв. – СПб.: Нестор-История, 2008».

Источник: https://elibspbiiran.ru