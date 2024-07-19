«Не отстать от держав…» Россия на Дальнем Востоке в конце XIX – начале XX вв.
«Не отстать от держав…» Россия на Дальнем Востоке в конце XIX – начале XX вв.
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Лукоянов И.В. «Не отстать от держав…» Россия на Дальнем Востоке в конце XIX – начале XX вв. – СПб.: Нестор-История, 2008. — 668 с.
В книге исследуется внешняя политика России на Дальнем Востоке на рубеже ХIХ–ХХ столетий, связанная, прежде всего, с именем министра финансов С. Ю. Витте и провозглашённой им политикой мирной экономической экспансии в регионе. Автор, используя главным образом архивные материалы, показал, как радужные надежды Петербурга господствовать на восточной окраине постепенно разрушались, сталкиваясь с растущим кругом проблем. Дальневосточная политика России также отразила многочисленные противоречия как между министрами, так и чиновниками на местах, действовавших иногда вопреки своему руководству. Основное внимание в монографии уделено тому, как принимались и осуществлялись ключевые внешнеполитические решения. Впервые в историографии подробно представлена деятельность «безобразовцев», олицетворявших собой вневедомственные влияния. Стремление угнаться за другими державами в колониальной экспансии и дисбаланс в принятии решений в конечном итоге завели политику России в регионе в тупик и завершились войной с Японией 1904–1905 гг.
«Не отстать от держав…» Россия на Дальнем Востоке в конце XIX – начале XX вв.
Глава 1. Сибирская железная дорога и КВЖД
1.1. Историография
1.2. Проекты железнодорожной магистрали в Сибирь: политика или экономика?
1.3. «Сибирские рубли»
1.4. Особенности строительства Сибирской магистрали
1.5. Перевозки по Сибирской железной дороге: мечты и реальность
1.6. Строительство Китайской Восточной железной дороги (КВЖД) и её экономическая роль
1.7. КВЖД и бадмаевские прожекты
1.8. Железнодорожные планы С.Ю. Витте
1.9. Проекты русской железной дороги в Китае в 1895 – первой половине 1896 гг.
1.10. Финансово–экономические вопросы строительства КВЖД
1.11. Экономическое значение КВЖД
Глава 2. Экономическая политика России на Дальнем Востоке: радужные надежды и разочаровывающая реальность
2.1. Русская торговля на Дальнем Востоке
2.2. Порто-франко
2.3. Экономическая экспансия России в Китае
2.3.1 Борьба за железнодорожные концессии в Китае
2.4. Маньчжурское горнопромышленное товарищество
2.5. Экономическая политика Министерства финансов в Маньчжурии
Глава 3. Русско-Китайский банк в 1895–1904 гг.
Глава 4. Русско-китайский союзный договор 1896 г.
Глава 5. Корейская политика России и отношения с Японией
5.1. Историография
5.2. Возникновение русско-корейских отношений и позиция России относительно Кореи
5.3. Русская политика в Корее и японо-китайская война 1894–1895 гг.
5.4. Переворот 1895 г. в Сеуле: провал Японии, удача России
5.5. Русско-японские соглашения по Корее 1896 г.
5.6. Корейская политика России в 1896 – начале 1898 гг.
5.7. Захват Порт-Артура и пересмотр корейской политики России
5.8. Влияние боксёрского восстания на действия России в Корее
5.9. Поездка Х. Ито в Россию (конец 1901 г.)
5.10. Корейский вопрос перед русско-японской войной 1904–1905 гг.
Глава 6. Как и зачем Россия захватила Порт-Артур: события конца 1897 – начала 1898 гг.
6.1. Занятие или захват?
6.2. После Порт-Артура
Глава 7. Англо-русские переговоры о Китае 1898–1899 гг.
7.1. Превый раунд русско-английских переговоров по Китаю (начало 1898 г.)
7.2. Второй раунд переговоров (осень 1898 – начало 1899 гг.)
Глава 8. Россия и Китай в 1900–1903 гг.: конец экономической экспансии
8.1. Историография
8.2. Реакция России на восстание ихэтуаней
8.3. Начало русско-китайских сепаратных переговоров
8.4. Договоры русских властей с цзянь-цзюнями
8.5. Первый вариант сепаратного соглашения
8.6. Второй вариант сепаратного договора
8.7. Местные китайские власти и выдача концессий
8.8. Общее соглашение держав с Китаем и Россия
8.9. Возвращение к русско-китайским сепаратным переговорам
8.10. Русско-китайское соглашение 26 марта 1902 г.
8.11. Маньчжурский вопрос в русско-китайских отношениях в 1902–1903 гг.
Глава 9. Безобразовцы: царская «неофициальная» политика на Дальнем Востоке в 1898–1904 гг.
9.1. Историография
9.2. Возникновение безобразовской группы
9.3. Корейская экспедиция 1898 г.
9.4. Безобразовцы в 1899–1902 гг.
9.5. Конец 1902 – начало 1903 гг.: крах политики С.Ю. Витте и взлёт безобразовцев
9.6. Особые совещания 26 марта и 7 мая 1903 г.
9.7. Порт-артурские совещания 18–28 июня и Особое совещание 1 августа 1903 г.: конец «триумвирата»
9.8. Отставка С.Ю. Витте и торжество безобразовцев
9.9. Безобразовская лесопромышленная компания на р. Ялу
9.10. Бесславный конец безобразовского предприятия
9.11. «Оправдательная литература» безобразовцев: кто виноват в русско-японской войне?
Глава 10. Дальневосточное наместничество (1903–1905 гг.)
Глава 11. Последние русско-японские переговоры перед войной 1904–1905 гг.
11.1. Обстановка до начала переговоров: перемены в российской власти в конце 1902 – первой половине 1903 гг.
11.2. «Период совещаний»
11.3. Первый раунд переговоров
11.4. Второй раунд
11.5. Третий раунд
11.6. После третьего раунда
Глава 12. Портсмутский договор: путь России к миру
12.1. Историография
12.2. Предварительные контакты о мире (лето 1904 – весна 1905 гг.)
12.3. Россия после Цусимы: курс на мир
12.4. Русско-японские переговоры в Портсмуте
12.5. Отношение к Портсмутскому миру
Обложка: обложка книги «Лукоянов И.В. «Не отстать от держав…» Россия на Дальнем Востоке в конце XIX – начале XX вв. – СПб.: Нестор-История, 2008».
Источник: https://elibspbiiran.ru
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