Последнее плавание фрегата «Паллада» 19 октября 1852 года в кругосветное плавание отправился фрегат «Паллада». Главной целью плавания была Япония, куда с дипломатической миссией был отправлен вице-адмирал граф Путятин С якоря сниматься, по местам стоять… 19 октября 1852 года на набережной Кронштадта было не протолкнуться. Почти весь город собрался проводить в кругосветное плавание фрегат «Паллада». Русские моряки уже не в первый раз совершали кругосветные плавания, но каждый раз это было событием, которое вызывало неподдельный интерес. Был ещё один маленький нюанс, о котором знали не все: именно на этом корабле отплывал и контр-адмирал Евфимий Васильевич Путятин, задачей которого было проведение переговоров с правительством Японии. Но интерес... На чтение: 2 минуты

19 октября 1852 года в кругосветное плавание отправился фрегат «Паллада». Главной целью плавания была Япония, куда с дипломатической миссией был отправлен вице-адмирал граф Путятин

С якоря сниматься, по местам стоять…

19 октября 1852 года на набережной Кронштадта было не протолкнуться. Почти весь город собрался проводить в кругосветное плавание фрегат «Паллада». Русские моряки уже не в первый раз совершали кругосветные плавания, но каждый раз это было событием, которое вызывало неподдельный интерес. Был ещё один маленький нюанс, о котором знали не все: именно на этом корабле отплывал и контр-адмирал Евфимий Васильевич Путятин, задачей которого было проведение переговоров с правительством Японии. Но интерес публики больше вызывал 40-летний секретарь Путятина – автор «Обыкновенной истории», уже в ту пору известный писатель Иван Александрович Гончаров. После выхода романа он стал знаменитым и узнаваемым.

Проводить корабль в плавание приехал и первый его командир, капитан-лейтенант Павел Степанович Нахимов . А в дальнее плавание фрегат уходил под командованием капитан-лейтенанта Ивана Унковского (он в будущем тоже станет адмиралом). В составе экипажа было 426 матросов и офицеров.

Иллюстрация к книге очерков И.А. Гончарова «Фрегат "Паллада"»

Источник: http://hobbyport.ru

Плавание началось не очень удачно. В проливе Зунд корабль попал в сильный туман и сел на мель. Пока снимались с мели, пока в Портсмуте проводили ремонт, прошёл месяц, затем ещё два месяца плохая погода не давала выйти в Атлантику. Когда вышли в море, пришлось менять маршрут. Вместо мыса Горн путешественники в апреле 1853 года обогнули мыс Доброй Надежды, в июне пересекли Индийский океан и подошли к острову Ява, где их настигло известие, что началась очередная русско-турецкая война. Англичане и французы начали против русских пока что негласную войну. Теперь приходилось смотреть в оба, постоянно ожидая провокаций. Была надежда, что удастся заключить союзнический договор с Японией. Но японцы по своей старой традиции постоянно медлили, затягивали переговоры. «Да и нет не говорить», – так можно по известной детской игре охарактеризовать тогдашнюю манеру ведения японской внешней политики.

В Императорской Гавани

Сама «Паллада» всё это время без дела не стояла. Члены экипажа и во время перехода, и во время вынужденного простоя в Японии активно занимались исследованиями морей и океанов, проводили картографическую съёмку и опись бухт и побережий, собирали научные коллекции, изучали быт и нравы местного населения. Переговоры с японцами закончились с нулевым результатом, и капитан в мае 1854 года отправил фрегат в Императорскую Гавань (ныне Советская Гавань). Здесь экипаж узнал, что Россия находится уже в состоянии войны с Англией и Францией. В Императорскую Гавань прибыл губернатор Восточной Сибири Николай Николаевич Муравьёв-Амурский (сегодня всем известный по купюре в 5000 рублей), который распорядился провести «Палладу» в укромном месте по Амуру.

Источник: http://hobbyport.ru

Фрегат полностью разоружили, чтобы он мог пройти по мелководью, но это не помогло. Общее состояние корабля было плохое, выйти в море он не мог, и его оставили на зимовку в Константиновской бухте Императорской Гавани. Зимовать на корабле остались 14 матросов и подпоручик Кузнецов. Кузнецову была дана инструкция: в случае появления неприятеля сжечь фрегат, а самому по берегу добраться до поселений на Амуре. Всю зиму матросы боролись за живучесть судна, откалывали лёд, откачивали из трюма воду, но сил явно было недостаточно. Весной 1855 года пришедшим на помощь фрегату «Аврора» и корвету «Оливуца» предстало жалкое зрелище. Все попытки отбуксировать фрегат не увенчались успехом. В ноябре 1855 года поступил приказ от контр-адмирала В.С. Завойко затопить корабль. Охрана была снята, и приказ был выполнен в январе 1856 года.

Морской журнал Ивана Гончарова

К счастью, о кругосветном плавании фрегата «Паллада» мы знаем не только из сухих рапортов морских офицеров. То, что в плавании оказался замечательный писатель Иван Гончаров, – большой подарок для всех последующих поколений русских людей. Книга очерков «Фрегат «Паллада» была составлена на основе путевых заметок, написанных во время экспедиции. Гончаров вместе с экипажем побывал в Англии, в некоторых регионах Африки, Китае, Японии и уже по суше через Сибирь вернулся в Петербург.

Источник: http://hobbyport.ru

Именно по его книге мы неформально знакомимся с назначением поездки, питанием и бытом на корабле, традициями и нравами народов. Гончаров описывает яркое, интересное и увлекательное путешествие через весь земной шар. Жюль Верн только собирался писать свои книги о путешествиях, а русский читатель уже сопереживал своим соотечественникам, оказавшимися на другом конце света. Книга Гончарова стала окном в мир, особенно в экзотические южные страны, для читателей и XIX века, и ХХ.

Обложка: Фрегат «Паллада». Источник: https://commons.wikimedia.org

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