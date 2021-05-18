Город первого русского водопровода: семь фактов из истории Кронштадта В городе-крепости, заложенном Петром Великим 18 октября 1723 года, до сих пор ходят по чугунным мостовым Заложенной Петром Великим новой столице России – Санкт-Петербургу – требовалась серьезная защита с моря. Местом для строительства форта будущий император всероссийский выбрал небольшой остров Котлин, прикрывавший вход в Невскую губу. В 1704 году крепость, построенная первой рядом с Котлином, получила название Кроншлот – Коронный замок, и довольно быстро стала обрастать новыми фортами. А 18 (7 по ст. ст.) октября 1723 года Петр I вместе со своей супругой, императрицей Екатериной, заложил на острове новую крепость, которая, по его замыслу, «заключала бы в себя весь город... На чтение: 3 минуты

В городе-крепости, заложенном Петром Великим 18 октября 1723 года, до сих пор ходят по чугунным мостовым

Заложенной Петром Великим новой столице России – Санкт-Петербургу – требовалась серьезная защита с моря. Местом для строительства форта будущий император всероссийский выбрал небольшой остров Котлин , прикрывавший вход в Невскую губу. В 1704 году крепость, построенная первой рядом с Котлином, получила название Кроншлот – Коронный замок, и довольно быстро стала обрастать новыми фортами. А 18 (7 по ст. ст.) октября 1723 года Петр I вместе со своей супругой, императрицей Екатериной, заложил на острове новую крепость, которая, по его замыслу, «заключала бы в себя весь город и все портовые сооружения, и служила бы делу обороны со всех сторон». Эта «фортеция» и получила имя Кронштадт, со временем распространившееся на весь город, разросшийся вокруг главной военно-морской базы Балтийского флота.

Откуда у Кронштадта котелок на гербе

Согласно легенде, название острова Котлин происходит от котелка, который на костре бросили здесь шведы, в панике отступавшие от высадившихся на остров русских солдат. Правда, есть и другая версия, которая гласит, что свое название островок получил от похожей на котел горловины Финского залива, какой ее изображали на старых картах. Как бы то ни было, но слово «котел» явственно слышится в названии Котлина, и потому на кронштадтском гербе изображен именно этот поварской инвентарь. Он расположен на красной правой половине герба на зеленом острове, который окружен водой. Слева же на гербе изображена серебряная башня маяка с венчающей ее короной – символом основавшего крепость Петра I и знаком того, что Кронштадт — столица русского флота.

Тот самый котелок на острове на современном гербе Кронштадта

Источник: https://www.pinterest.ru

Главный морской собор России

Морской собор во имя Святителя Николая Чудотворца на Якорной площади в Кронштадте был заложен в 1903 году. На постройку храма, крест которого, согласно условиям проекта, должен был служить ориентиром для подходящих с моря к острову Котлин кораблей, ушло десять лет: только в 1913 году состоялось торжественное освящение нового храма, ставшего самым большим в городе. Он был не только церковью, но и памятником всем морякам, погибшим в море: на черных мраморных досках, укрепленных на стенах внутри собора, были написаны имена офицеров, а на белых – судовых священников, погибших в боях и походах. В 1929 году собор у верующих отобрали, и за следующие восемь с лишним десятков лет он успел побыть и кинотеатром, и матросским клубом, и концертным залом. В 2013 году Никольский Морской собор вновь был освящен и с тех пор является главным храмом Военно-морского флота Российской Федерации.

Император Николай II с офицерами русского флота на ступенях Кронштадтского Морского собора во имя Святителя Николая Чудотворца, начало ХХ века

Источник: http://navalmuseum.ru

Кронштадтский пуп Земли

По Кронштадту с 1707 года отмеряется нулевой уровень высот Балтийского моря. И не только. Здешняя нулевая отметка является своего рода точкой отсчета абсолютных высот на всей территории России и бывшего СССР. Конкретным местом, за которым закреплен статус геодезического опорного пункта, является Кронштадтский футшток — измерительный прибор (уровнемер), расположенный на устое Синего моста, ведущего через Обводный канал. Это один из старейших подобных приборов в мире, по которому измеряются не только все высоты в России, но и все глубины Балтийского моря. Хотя показания изменения уровня воды относительно нуля Кронштадтского футштока снимаются автоматически, до сих пор сохранилась и традиция снятия показаний вручную: метеорологи записывают их четыре раза в день. А горожане любят рассказывать историю о том, как первый космонавт Земли Юрий Гагарин , увидев в Кронштадте футшток и самопишущий мареограф, весело воскликнул: «Теперь я знаю, где находится Пуп Земли!»

Синий мост, на устое которого расположен Кронштадтский футшток, и здание мареографа (прибора, контролирующего изменения уровня моря) за ним

Источник: https://gramho.com

Город первого русского водопровода

За право назвать себя городом, в котором был проложен первый в России водопровод, Кронштадт давно спорит с Москвой. Формально системы подачи воды в городские кварталы появились там и там в одном и том же году — 1804-м. Но кронштадтский водопровод был сдан все-таки чуть раньше, 11 октября, тогда как московский появился на полмесяца позже, 28 октября. Правда, если в Москве система подачи воды распространялась прежде всего на частные дома, то в Кронштадте она использовалась исключительно в интересах Морского министерства, которое и финансировало прокладку деревянных труб для подачи пресной воды. И только в 1838 году, при реконструкции кронштадтского водопровода, трубы были заменены чугунными, а на улицах появились бесплатные водоразборные резервуары.

Кронштадтская водокачка, построенная в 1839 году и перестроенная полвека спустя. Открытка конца XIX века

Источник: http://www.kronstadt.ru

Мостовые из металла

Болотистая почва острова Котлин не позволяла устроить такую же прочную булыжную мостовую, как на материке. Камни постепенно погружались в землю, поверх них выступала вода, и дороги приходили в негодность. В качестве меры борьбы с этой напастью первый управляющий кронштадтским Пароходным заводом подполковник Корпуса инженер-механиков флота Александр Соколов, побывавший в конце 1850-х годов в США, предложил вымостить городские улицы и дороги чугунными отливками (американские образцы он тоже привез). В качестве опытного участка был выбран заводской двор, затем в 1860 году по приказу великого князя Константина Николаевича на пробу замостили 160-метровый участок мостовой у Пенькова моста. Чугун прекрасно пережил зиму, и тогда им начали мостить другие кронштадтские улицы. Эти мостовые простояли 80 лет, пока в 1941 году большая часть отливок не была пущена на изготовление корпусов мин для минометов. Так что сегодня в Кронштадте можно увидеть только два небольших участка чугунной мостовой (единственной сохранившейся в мире).

Чугунная мостовая возле Николаевского Морского собора на Якорной площади

Источник: https://asaratov.livejournal.com

Император в полный рост

В Кронштадте в 1841 году был установлен памятник его основателю — императору Всероссийскому Петру I. Местом для него выбрали Арсенальный плац, где проходили строевые занятия кронштадтских экипажей, а открытие 27 июня 1841 года приурочили к празднованию 132-й годовщины Полтавского сражения . Примечательно, что этот памятник стал первым в России скульптурным изображением Петра Великого в полный рост: до тех пор он всегда изображался либо сидящим на коне, либо в виде бюста. Виной тому была нескладная, сутулая и худощавая фигура императора: она не соответствовала образу преобразователя России. Поэтому с согласия императора Николая I , который в 1839 году приобрел модель памятника у французского скульптора Теодора Жака, отливавший памятник русский скульптор Петр Клодт сделал Петра Великого более внушительным, распрямил ему спину и укрепил ноги.

Памятник Петру I в Петровском парке, Кронштадт. Открытка начала ХХ века Файл: кронштадт-памятник

Источник: http://www.kronstadt.ru

Столица русских кругосветок

Кронштадт, ставший главной базой Балтийского флота и располагавшийся ближе всего к столице России, в XIX-XX веках стал местом комплектования и отправки множества дальних морских экспедиций. Среди них было и большинство кругосветок. В общей сложности с кронштадтского рейда ушла в кругосветное плавание 41 русская морская экспедиция! Из Кронштадта отправилась к берегам Аляски первая русская кругосветная экспедиция под руководством Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского, отсюда уходили в поход шлюпы «Восток» и «Мирный», открывшие Антарктиду . Кроме того, экипажами кораблей и судов, приписанных к Кронштадтскому порту, было совершено 56 крупных географических открытий.

Шлюпы «Восток» и «Мирный» покидают кронштадтский рейд. Кадр из советского диафильма «Открытие Антарктиды», 1972 год

Источник: http://lemur59.ru

Обложка: Вид на Кронштадт со стороны порта и крепости Кроншлот (на переднем плане). Источник: https://www.sputnik8.com

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