Краткий курс истории Кронштадт. Как всё начиналось 18 мая (н. ст.) 1704 года считается датой основания города Кронштадта. В этот день был освящен форт Кроншлот, созданный для защиты Санкт-Петербурга от шведов во время Северной войны. Котлин В 1323 году Новгородская республика и Швеция заключили Ореховский мирный договор (наименование дано по названию крепости Орешек, где проходило подписание договора). Согласно договору остров Котлин, на котором сейчас располагается Кронштадт, служил границей между Новгородом (затем Россией) и Швецией. В 1617 году, после завершения Русско-шведской войны 1610–1617 годов, Котлин отошел к Швеции. В середине осени 1703 года, в ходе Северной войны, прежде чем встанет лед, шведский флот отошел из восточной части Финского... На чтение: 1 минута

18 мая (н. ст.) 1704 года считается датой основания города Кронштадта. В этот день был освящен форт Кроншлот, созданный для защиты Санкт-Петербурга от шведов во время Северной войны .

Котлин

В 1323 году Новгородская республика и Швеция заключили Ореховский мирный договор (наименование дано по названию крепости Орешек, где проходило подписание договора). Согласно договору остров Котлин, на котором сейчас располагается Кронштадт, служил границей между Новгородом (затем Россией) и Швецией. В 1617 году, после завершения Русско-шведской войны 1610–1617 годов, Котлин отошел к Швеции. В середине осени 1703 года, в ходе Северной войны, прежде чем встанет лед, шведский флот отошел из восточной части Финского залива – Невской губы – в свои незамерзающие порты. Тогда-то Петр I и поспешил в Финский залив для промеров глубин. Выяснилось, что единственный безопасный судовой ход, где корабли могли бы подойти к Неве, проходил рядом с южной стороной острова Котлин.

Первая крепость

Подготовка к строительству крепости на острове для защиты будущего Санкт-Петербурга была поручена А. Д. Меншикову. Как только лед встал, началось строительство силами солдат. Технология была достаточно проста: прорубали лед, специально сколоченные ряжи (бревенчатые ящики), наполненные булыжниками, опускались на дно. После создания такого фундамента на нем возвели деревянный форт Кроншлосс, переименованный затем в Кроншлот. Место для возведения форта было столь удачным, что за всю его (и впоследствии Кронштадта) историю мимо не прошло ни одно вражеское судно. В ходе Северной войны, помимо возведенного на искусственном основании Кроншлота, на Котлине возводились другие крепости.

Город

Наконец, 18 октября 1723 года на Котлине торжественно была заложена крепость Кронштадт, которая, по замыслу Петра I , должна была вместить в себя город со всеми портовыми сооружениями и служить делу круговой обороны. Тогда же город, расположенный на Котлине, и получил название по только что основанной крепости. В 1723–1724 годах на вооружении Кронштадтской крепости состояло 358 пушек, 11 гаубиц и 19 мортир, а гарнизон насчитывал приблизительно 2700 человек. Кронштадт превзошел все русские крепости по оборонной мощи. На протяжении всего своего существования город и крепость боролись со стихией, разрушительными последствиями наводнений. В 1825–1840 годах ограду крепости существенно перестроили и усовершенствовали. В эти же годы расширили казармы – они стали способны вместить до 30 тысяч человек. В годы Великой Отечественной войны за пятой северной оборонительной казармой начинался ледовый путь – Малая дорога жизни (Горская – Кронштадт – Ораниенбаумский плацдарм). О тех днях жителям напоминает монумент «Малая дорога жизни» на улице Восстания.