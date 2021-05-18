Павел Нахимов: женатый на морской службе адмирал 5 июля 1802 года на Смоленщине родился один из самых знаменитых и почитаемых офицеров русского флота Если пытаться охарактеризовать Павла Нахимова одним словом, лучше всего подойдет слово «самопожертвование». Историк Евгений Тарле называл его «человеком, забывшим влюбиться, забывшим жениться», сослуживцы-офицеры — «адмиралом, женатым на морской службе», а матросы — «матросским батькой». Человек, посвятивший всего себя служению Отечеству, редко бывает обласкан властью, но и в этом Нахимов стал ярким исключением: не раз он получал награды из царских рук и не раз слышал слова монарха, отмечавшего его храбрость, преданность и воинское умение. Вероятно, и тут главную роль сыграло его самопожертвование, ведь, награждая Нахимова,... На чтение: 4 минуты

5 июля 1802 года на Смоленщине родился один из самых знаменитых и почитаемых офицеров русского флота

Если пытаться охарактеризовать Павла Нахимова одним словом, лучше всего подойдет слово «самопожертвование». Историк Евгений Тарле называл его «человеком, забывшим влюбиться, забывшим жениться», сослуживцы-офицеры — «адмиралом, женатым на морской службе», а матросы — «матросским батькой». Человек, посвятивший всего себя служению Отечеству, редко бывает обласкан властью, но и в этом Нахимов стал ярким исключением: не раз он получал награды из царских рук и не раз слышал слова монарха, отмечавшего его храбрость, преданность и воинское умение. Вероятно, и тут главную роль сыграло его самопожертвование, ведь, награждая Нахимова, Николай I отмечал не человека, но персонифицированную преданность морской службе, воплощенный дух русского военного моряка.

Литография Василия Тимма «Портрет П.С. Нахимова», опубликованная в «Русском художественном листке Тимма 1855 г.»

Источник: http://vm1.culture.ru

Кандидат в моряки

Военная карьера была предопределена Павлу Степановичу Нахимову. Иных способов вывести в люди пятерых сыновей у его отца, отставного екатерининского секунд-майора Степана Нахимова, не было. И без того содержать такое большое семейство на скудный доход от небогатого имения в сельце Городок Спас-Волжинской волости Вяземского уезда Смоленской губернии было непросто. Так что отец от лица 11-летнего Павла и его брата Ивана подал морскому министру Ивану де Траверсе прошение о зачислении их кадетами в Морской кадетский корпус. Из-за нехватки мест мальчиков зачислили кандидатами на вакансии, что означало обучение в корпусе по индивидуальным планам. И лишь два года спустя, 3 мая 1815 года долговязый тринадцатилетний мальчишка наконец надел военно-морскую форму (как и его старшие братья), чтобы больше никогда в жизни не менять ее на партикулярное платье.

Блестящие успехи, которые демонстрировал Нахимов, определялись не только тем, что он был старше многих своих товарищей, и тем, что отец сумел дать ему неплохое домашнее образование. Именно тогда, в самом начале карьеры военного моряка, и проявилось в нем то самое самопожертвование. По меткому выражению академика Тарле, морская служба с первых дней стала для Павла Нахимова не важнейшим, а единственным делом жизни, тем, что и составляло, собственно, саму жизнь.

Капитан 2 ранга М.П. Лазарев с мичманами П.С. Нахимовым и Е.В. Путятиным на берегу Русской Америки во время кругосветного плавания на фрегате «Крейсер» в 1822-1825 годах

Источник: https://www.culture.ru

Проявлению этой особенности способствовало и тесное общение с такими же одаренными и упорными в учебе кадетами, каким был сам Нахимов. Вместе с ним учились будущий герой Наваринского сражения Александр Рыкачев и участник первой русской антарктической экспедиции Павел Новосильский, будущий выдающийся ученый-гидрограф Михаил Рейнеке, ставший лучшим другом Нахимова, и Владимир Даль , прославившийся своим «Толковым словарем живого великорусского языка». Все эти юноши проявляли не меньшую страстность в изучении морского дела, но все-таки Нахимов даже на их фоне выделялся тем, что отдавался ему полностью, без остатка. Это быстро вывело Нахимова в число лучших учеников Морского кадетского корпуса. В мае 1817 года он, только-только ставший гардемарином, то есть учеником последнего, первого класса Морского кадетского корпуса, оказался в числе немногих лучших, кто царским указом был назначен в заграничное плавание на бриге «Феникс». Рядом с Нахимовым оказались и Даль, и Новосильский, и Рыкачев, а маршрут похода под командованием участника Трафальгарской битвы и героя Отечественной войны 1812 года Павла Дохтурова пролегал по Балтийскому и Северному морям, с заходом в шведские и датские порты. Вероятно, пример командира корабля и истории, которыми он делился с будущими коллегами-офицерами, стали одной из тех составляющих, которые определили характер Нахимова-флотоводца. Не случайно он позднее охотно приводил историю Трафальгарского сражения в пример своим подчиненным и сослуживцам.

Через четыре месяца плавание окончилось, а еще через пять завершилась и учеба в Морском кадетском корпусе. 19 января 1818 года гардемарин Нахимов сдал выпускные экзамены с результатом 15 баллов, что делало его шестым в списке лучших учеников выпуска, а 9 февраля 1818 года в неполные 16 лет он был произведен в мичманы. Так началась офицерская морская служба, которая навсегда и полностью поглотила сына отставного секунд-майора.

«Павел Нахимов во время Синопского сражения 18 ноября 1853 г.» Картина художника Никиты Медовикова, 1952 г.

Источник: https://topwar.ru

Ученик, превзошедший учителя

Первые годы во флоте молодой офицер Нахимов провел так же, как и многие другие свежеиспеченные мичманы: короткие походы по Балтике, ожидание серьезного назначения на серьезный корабль… Несмотря на всю ревность к службе и протекцию, которую пытался составить ему бывший однокашник Павел Новосильцев, зачисленный в команду шлюпа «Мирный» под командованием лейтенанта Михаила Лазарева, в первую русскую антарктическую экспедицию Нахимова не взяли по молодости лет. Но, видимо, рассказы мичмана Новосильцева о выдающемся товарище все-таки запомнились лейтенанту Лазареву. Во всяком случае, когда в 1821 году мичман Нахимов отправился в Архангельск занимать должность офицера-артиллериста на строящемся линейном корабле, он в итоге оказался одним из 176 счастливчиков, составивших команду построенного архангелогородцами фрегата «Крейсер». Это назначение навсегда связало судьбы двух выдающихся русских адмиралов: командира «Крейсера» Михаила Лазарева и затребованного им в команду мичмана Павла Нахимова, которого характеризовали как «отменно усердного к службе и знающего, благородного поведения, но не имевшего еще случая отличиться».

С этого момента и до самой смерти адмирала Михаила Лазарева его воинский путь и путь одного из его лучших учеников — Павла Нахимова — будут связаны прочно и навсегда. Вместе они пройдут через череду страшных штормов, которые довелось преодолеть в трехлетнем кругосветном плавании фрегату «Крейсер». Вместе они получат новые звания по завершении этой экспедиции: Лазарев — капитана первого ранга, Нахимов — лейтенанта. Вместе они перейдут служить на строящийся в Архангельске линейный корабль «Азов»: первый — командиром корабля, второй — командиром пушечной батареи. И оба станут героями сражения при Наварине, после которого раненый Нахимов получит звание капитан-лейтенанта и будет награжден орденом Святого Георгия IV степени, Лазарев — чин контр-адмирала и три иностранных ордена (греческий, английский и французский), а сам «Азов» станет первым в истории русского флота кораблем, получившим кормовой Георгиевский флаг. И наконец, точно так же вместе Лазарев и Нахимов придут служить на Черноморский флот, который не покинут до самой смерти.

Адмирал Павел Степанович Нахимов на гласисе оборонительной башни Малахова кургана в Севастополе. Фрагмент панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.», Севастополь.

Источник: http://www.vokrugsveta.ru

«Матросский батька» из Севастополя

Черноморский флот стал для Павла Нахимова местом, где он в полной мере смог проявить все свои таланты, определявшиеся все тем же ревностным и самоотверженным отношением к морскому делу. Как отзывались о нем товарищи, «всецело преданный службе, он вне неё не знал и не имел никаких интересов; сослуживцы составляли его семью, а все его честолюбие заключалось в строгом исполнении своего долга». Из этой характеристики невнимательный человек мог бы сделать вывод, что Нахимов представлял собой классический тип недалекого служаки, который совершенно не находил для себя занятий вне казармы и плаца (точнее, казармы и палубы), но подобное мнение несправедливо и ошибочно. Скажем, вскоре после назначения на Черноморский флот Нахимов стал главой Комитета директоров севастопольской Морской библиотеки. Он самым внимательным образом изучал все книжные и журнальные новинки как на русском, так и на английском и французском языках, нередко сетуя, что-де некоторые флотские офицеры до такой степени прельщаются чужим, что своим пренебрегают, и так увлекаются ложным образованием, что никогда русских журналов не читают и хвастают этим.

Многое переняв у своего учителя, Павел Нахимов так же, как и Михаил Лазарев, уделял колоссальное время обучению молодых офицеров, попадавших служить под его начало. В отличие от своего учителя, он выступал по отношению к ним не только внимательным наставником, но и чрезвычайно требовательным начальником. По воспоминаниям офицеров, служивших у Нахимова, он с трудом соглашался с мыслью о том, что у морского офицера может быть в жизни другой интерес, кроме службы, и неизменно требовал, чтобы ни офицеры, ни матросы не получали ни минуты праздности, кроме отведенных уставом. И вот тогда, во время короткого отдыха в кают-компании Павел Нахимов превращался в умного и образованного собеседника, в командира и наставника, вникающего во все нужды и потребности своих подчиненных.

«Адмирал Павел Нахимов на 5-м бастионе во время первой бомбардировки 5 октября 1854 года». Картина художника Иллариона Прянишникова, 1871-1872 гг.

Источник: https://pinterest.com

Требовательность и ревностное отношение Нахимова к службе могли кому-то показаться напускными, если бы строже всего он не относился к самому себе. Именно себе он не давал никаких возможностей лениться, именно с себя требовал уважительного и внимательного отношения к матросам, которых считал основной военной силой флота. Достаточно привести такой факт: будучи командиром линкора «Силистрия», капитан второго ранга Нахимов запретил на своем корабле телесные наказания для нижних чинов и требовал от своих офицеров относиться к матросам как к товарищам по службе, а не как к крепостным особого вида.

Герой «русской Трои»

Черноморский флот стал для Нахимова местом его самых громких побед — под Синопом и во время обороны Севастополя . Севастопольская бухта стала и местом смерти. Адмирал Павел Нахимов, возглавивший севастопольцев после смерти адмирала Владимира Корнилова, умер через семь дней после своего 53-го дня рождения – 12 июля (30 июня по ст. ст.) 1855 года. Он был уверен, что прятаться от пуль и бояться смерти могут только трусы. Последние слова, которые он произнёс 10 июля на Малаховом кургане перед смертельным ранением в голову, были наполнены его обычным презрением к смерти: «Не всякая пуля в лоб!».

Тело адмирала Павла Нахимова на его квартире, накрытое пробитым ядрами флагом с линейного корабля «Императрица Мария». Литография Василия Тимма с рисунка Николая Берга

Источник: http://krymology.info

Любимец севастопольцев упокоился в адмиральской усыпальнице — Владимирском соборе, рядом со своим учителем адмиралом Лазаревым и товарищами по севастопольской обороне Корниловым и Истоминым. Как писал очевидец, траурная процессия, двигавшаяся к собору, шла сквозь двойной строй стоявших «на караул» матросов и солдат. Даже неприятель в этот день не тревожил город обстрелами, а когда гроб с телом адмирала достиг собора, с бастионов было видно, что на стоявших в гавани английских и французских кораблях начали спускать флаги в знак уважения к защитнику «русской Трои». Так окончилась жизнь адмирала Павла Нахимова – человека, в полном смысле отдавшего всю свою жизнь без остатка и сожаления флоту и заслужившего вечную славу.

«Адмирал Павел Нахимов». Портрет работы художника Александра Першакова, конец XIX века. Источник: http://blackseafleet-21.com