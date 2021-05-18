Как осваивалась русская Арктика? 15 апреля 1926 года Постановлением Президиума ЦИК СССР определены границы северных полярных владений России. История освоения русского Севера и Арктики достаточно продолжительна, однако в силу неразвитости техники, в целом сложной местности и особенностей климата лишь в советское время был достигнут пик в работе на этих направлениях. Советский Союз смог стать признанным лидером в арктическом регионе, в наследство от него современная Россия получила огромный задел, который и в наши дни активно развивается. Сегодня мы попробуем подробнее рассмотреть историю освоения наших северных территорий и Арктики. Российское военно-историческое общество уделяет большое внимание истории освоения Арктики. Так, на V Международном арктическом форуме «Арктика –... На чтение: 5 минут

15 апреля 1926 года Постановлением Президиума ЦИК СССР определены границы северных полярных владений России.

История освоения русского Севера и Арктики достаточно продолжительна, однако в силу неразвитости техники, в целом сложной местности и особенностей климата лишь в советское время был достигнут пик в работе на этих направлениях. Советский Союз смог стать признанным лидером в арктическом регионе, в наследство от него современная Россия получила огромный задел, который и в наши дни активно развивается. Сегодня мы попробуем подробнее рассмотреть историю освоения наших северных территорий и Арктики.

Российское военно-историческое общество уделяет большое внимание истории освоения Арктики. Так, на V Международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога», прошедшем в Санкт-Петербурге 8-10 апреля 2019 года, был представлен проект Регионального отделения РВИО по Санкт-Петербургу и Ленинградской области «Арктический музейно-выставочный центр». На базе полярной станции «Бухта Тихая» будет создан музей освоения Арктики, который смогут посещать все туристы, чей путь лежит на Северный Полюс.

Источник: https://pinterest.com

Первые попытки

Мало кто знает, но первые попытки походов на север были предприняты русскими первооткрывателями ещё в XI веке. Согласно Никоновской летописи, новгородский посадник по имени Улеб совершал морской поход от Северной Двины к так называемым «Железным вратам». По всей видимости, под ними подразумеваются либо Карские ворота, либо пролив Югорский Шар (отделяет архипелаг Новая земля и остров Вайгач от континента). Сейчас это установить сложно, но тем не менее попытки предпринимались уже тогда.

Позднее, в XII-XIII веках, поморы освоили территорию острова Вайгач и Новой земли. Поморы – небольшая по численности, но самобытная этнографическая и этнорелигиозная группа старожильческого русского населения на Белом море; субэтнос русского народа на беломорском Севере России. В 1499 году был основан первый русский заполярный город – Пустозерск, сейчас он уже не существует, но находился недалеко от современного Нарьян-Мара. Помимо строительства городов создавались и монастыри. В те времена монастыри зачастую исполняли роль крепостей, многие монастыри были вынесены за крепостные стены городов, чтобы принять усложнить врагу задачу, то есть первый удар принимали на себя именно монастырские стены. Так, в 1533 году был основан заполярный Трифонов Печенгский монастырь, а чуть ранее, в 1429 году заложили знаменитый Соловецкий монастырь. При этом главным русским городом и портом Севера с 1584 года и вплоть до XX века продолжал оставаться Архангельск.

Источник: http://trans-continental.ru/

Следующий виток освоения Севера и Арктики пришелся уже на XVI-XVII века, когда русские купцы и казаки освоили так называемый Мангазейский морской путь – от Северной Двины до Оби. Тогда же началась кустарная добыча нефти в прибрежных ямах и на поверхности воды. Осваивалась территория современного Ямала. Пожалуй, одним из самых известных первопроходцев того времени стал казачий атаман Семен Дежнев. Именно после его похода в 1648 году появилось осмысленное представление о том, как выглядит побережье Арктики. Дежневу удалось пройти вдоль Чукотки до самого пролива между Америкой и Азией. Это было поистине фантастическое открытие для тех лет. А в 1688 году вслед за Дежневым купец Иван Толстоухов открыл Таймыр.

Век прорыва, век открытий

XVIII век стал веком больших перемен в нашей стране. Россия по воле монарха реформатора Петра Великого стала империей. Многое переделывалось на иной лад, затронули перемены и процесс освоения Арктики и Севера. Прежде всего следует отметить, что в России появился новый флот, вооруженный мощными кораблями. Это обновление стало важным не только в военной области, новые корабли значительно расширили возможности плавания по северным морям.

Источник: https://commons.wikimedia.org

Известный мореплаватель Витус Беринг по приказу императора Петра I совершил поход к проливу между Аляской и Чукоткой и подтвердил данные Дежнева. Теперь этот пролив носит имя Беринга . А с 1733 по 1743 годы, то есть почти за десять лет, была проведена экспедиция, получившая наименование Великая Северная экспедиция: несколько отрядов под руководством Беринга, братьев Лаптевых и Семена Челюскина составили первую подробную карту наших арктических берегов, островов и рек. Более того, Челюскин провел и пеший поход вдоль берега Северного Ледовитого океана, составил подробную карту восточных владений Российской империи. Добравшись до пролива, разделяющего Азию и Америку, он выявил самую северную часть российских владений, которую мы теперь знаем как Мыс Челюскина.

Добытые данные позволили к 1746 году издать «Карту генеральную Российской империи, северных и восточных берегов, прилежащих к Северному Ледовитому и Восточному океанам, с частью вновь найденных через морские плавания западных американских берегов и острова Япона». Это была наиболее полная на тот момент карта всех владений Российской империи, и если Европейская часть была хорошо известна уже давно, то Азиатская на ней появилась впервые. Следующая экспедиция была разработана в 1765 году легендарным ученым М.В. Ломоносовым , её возглавил известный адмирал Чичагов, у которого в тот момент молодым офицером служил будущий адмирал Ушаков . Она уже только уточняла более ранние данные и осваивала новые морские пути. А в 1799 году по аналогии с британцами и голландцами была основана Русско-американская торговая компания, чьи действия способствовали освоению Дальнего Востока.

Источник: http://www.geo.ru

Первые соперники

XIX век принес не только технические новинки, но и первых соперников. Другие державы, имевшие выход к северным морям, тоже стали стремиться их освоить. Несмотря на то, что первыми в новом веке в 20-е годы стали наши соотечественники Федор Матюшкин (кстати, лицейский друг А. С. Пушкина) и Фердинанд Врангель, чьим именем сейчас назван остров, появились конкуренты.

Так, в 1873 году австрийские полярники Ю. Пайер и К. Вейпрехт открыли архипелаг Земля Франца-Иосифа, названный так в честь австро-венгерского монарха. К слову, остров перешел к России в ходе Первой мировой войны. А уже в 1878 году в Арктику отправляется следующая экспедиция шведского полярника Н. Норденшельда. Шведу удалось впервые проделать путь, который сейчас называется Северным морским, то есть без остановок пройти Северный Ледовитый океан и выйти в воды Тихого океана.

Источник: https://topwar.ru

Первые конкуренты встревожили русское правительство, и с конца XIX века начинается разработка программ не только научного освоения Севера и Арктики, но и переселения туда большего количества жителей. Уже тогда стало понятно, что без прочного военного и гражданского присутствия эти земли так и будут лишь окраиной на карте. Автором действующей и достаточно амбициозной программы от 1894 года стал министр финансов Российской империи С.Ю. Витте . Переселенцы получали льготы, субсидии и освобождались от военной службы. А в 1898 году был заложен первый военный порт Александровский (сейчас это база подводных атомоходов Полярный). А в 1898 году был спущен на воду легендарный первый русский ледокол «Ермак», положивший начало самому крупному в мире ледокольному флоту.

Век перелома

XX век стал веком перелома не только для нашей страны в целом, но и в освоении Арктики и Севера в частности. Бурное развитие техники сделало возможными ранее немыслимые предприятия. Начало века ознаменовалось новым витком активной исследовательской работы, уточнялись мельчайшие детали островов и побережья, а также проводилось гидрографическое исследование дна. В этих экспедициях принимали участие известные полярники Э. Толль, Б. Вилькицкий, и будущий Верховный Правитель России А. Колчак . С их помощью был детально освоен морской маршрут Архангельск – Владивосток, ставший большей частью нынешнего Северного морского пути. А в 1916 году для лучшей морской связи с союзниками по Антанте в Первой мировой войне был основан северный порт Романов-на-Мурмане (Мурманск).

Источник: https://ria.ru

Война и революция сделали арктические исследования невозможными более чем на 10 лет. Однако молодое Советское государство, осознавая важность Арктики, уже в середине 20-х годов начало возрождать это направление в научных исследованиях. Сначала была поставлена задача по координации всех работ в Арктике, а вслед за ней была сформирована Севэкспедиция. К 1925 году оформляется НИИ изучения Севера, который в 1958 году будет преобразован в НИИ изучения Арктики и Антарктики. 15 апреля 1926 года было принято постановление Президиума ЦИК СССР, согласно которому территорией Советского Союза были объявлены все земли и острова между меридианами 32°4'35" восточной долготы и 168°49'30" западной долготы, расположенные в Северном Ледовитом океане к северу от побережья СССР и до Северного полюса. В 1926 году на остров Врангеля были завезены первые поселенцы.

С 1932 года, когда при СНК СССР было создано Главное управление Севморпути, освоение Арктики становится стратегической государственной задачей. В народном сознании эта задача перекликается с именами десятков героев и наших мужественных соотечественников, которые подчас с риском для жизни пробивали стране дорогу в Арктику. Такие имена, как Отто Шмидт, Иван Папанин , Валерий Чкалов, Михаил Громов, и десятки других героев первопроходцев сделали возможным открытие новых рубежей в кратчайшие сроки. Многие из них стали первыми Героями Советского Союза. Тогда же в 30-е и 40-е годы появляется устойчивый проход по Северному морскому пути в одну навигацию (до 65 дней). Появляются первые дрейфующие научно-исследовательские станции, разведываются и осваиваются нефтегазовые месторождения. Появляется и рад заполярных городов и портов, таких как Диксон, Тикси, Норильск, Воркута и другие.

Источник: https://pinterest.com

В годы Великой Отечественной войны порты Мурманск и Архангельск играли огромную роль в обеспечении обороноспособности страны. Именно туда приходили арктические конвои с помощью для СССР по программе ленд-лиза . А Северный флот и бойцы в Заполярье сдерживали попытки нацистов перерезать эту сверхважную артерию.

После войны СССР вёл разновекторную работу по освоению Арктики. Строился и совершенствовался ледокольный флот, появились и первые атомные ледоколы, а в 1977 году ледокол «Арктика» первым в мире достиг точки Северного полюса. Военные активно развивали Северный флот, особенно его подводную составляющую. Так, в 1962 году подводная лодка «Ленинский комсомол» совершила всплытие сквозь льды. Плавание на подводных атомоходах во льдах и неглубоких водах и до наших дней считается экстремальным и сложным для подводников стран НАТО, а наши моряки, уже более 80 лет чувствуют себя там буквально как рыба в воде. СССР смог открыть и освоить крупнейшие месторождения нефти и газа на Севере и Арктике, такие как Уренгойское, Ямбургское на суше и Штокмановское и Приразломное на шельфе в море. В целом к 1991 году страна подошла с огромным заделом на будущее.

Источник: https://pinterest.com

Современное состояние

По сравнению с 90-ми годами, когда по понятным для всех нас причинам развитие Арктики велось вяло и только силами ученых-энтузиастов, картина сегодня изменилась. В «Арктическом клубе» значительно прибавилось стран-интересантов. Подключились и такие экзотические исследователи Арктики, как китайцы и индийцы. Более того, в XXI веке Арктика стала объектом интереса держав блока НАТО. Они считают, что Россия не вправе в одиночку контролировать свои исконные территории, а богатства нашей страны якобы должны быть разделены. Такая точка зрения стала преобладать на Западе с ослаблением развития Арктического направления в 90-е годы. К примеру, с 1991 года по 2003 год в Арктике не осталось ни одной нашей дрейфующей станции.

С начала 2000-х годов Россия уверенно возвращает себе позиции лидера в Арктическом регионе. Растет и укрепляется ледокольный флот, его силами навигация на Северном морском пути стала непрерывной, а тоннаж перевозимых грузов год от года растет, и в ближайшее время может превысить максимальные показатели советского времени. Военные моряки осваивают новые виды техники и вооружения, а с суши их поддерживают две арктические бригады, отлично вооруженные и надежно размещенные для защиты интересов страны в Арктике.

Источник: https://ria.ru

Несмотря на заявления западных «партнеров» о милитаризации Арктики Россией, они сами создают вооруженные ледоколы как в Норвегии и Канаде, проводят крупные учения у границ и продолжают требовать бесконтрольного доступа в Русскую Арктику. Россия четко определила границы своей территории указом президента РФ от 2 мая 2014 года. Тем не менее ежегодно проводится Арктический форум «Арктика – территория диалога», на котором Россия ищет возможности мирно договориться с остальными странами «Арктического клуба», аналогичная площадка работает и при ООН. Одно мы можем с уверенностью сказать: Россия была первой в Арктике и на Севере и сейчас продолжает ей оставаться, а наша задача – сделать всё, чтобы эта ситуация не менялась.

Источник: https://pinterest.com

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