Колчак Александр Александр Васильевич Колчак родился 4 ноября 1874 года в Санкт- Петербурге.

Александр Васильевич Колчак родился 4 ноября 1874 года в Санкт- Петербурге. Его отец, Василий Иванович, был героем обороны Севастополя во время Крымской войны. Продолжая семейные традиции, 16-летний Александр после окончания гимназии поступил в Морской кадетский корпус, где успешно отучился шесть лет. При выходе из корпуса был произведен в мичманы.

Первый выход в море произошел в 1890 году. Первым кораблем его стал броненосный фрегат «Князь Пожарский». В дальнейшем его учебными кораблями стали «Рюрик» и «Крейсер». После учебы Колчак служил на Тихом океане.

Полярный исследователь

В январе 1900 года Александра Васильевича пригласил принять участие в полярной экспедиции барон Э. Толль. Перед экспедицией стояла задача исследовать неизвестные районы Северного Ледовитого океана и провести поиски легендарной Земли Санникова. Здесь Колчак показал себя энергичным и деятельным офицером. Он даже был признан лучшим офицером экспедиции.

В результате несколько членов экспедиции вместе с бароном Толлем пропали без вести. Колчак подал прошение о продолжении экспедиции с целью отыскать членов команды Э. Толля. Ему удалось найти следы пропавшей экспедиции, но выживых ее членов уже не было.

По результатам работы Колчак был награжден орденом и был избран членом Российского географического общества.

На военной службе

С началом Русско-японской войны Колчак перевелся из Академии наук в Морское военное ведомство. На Тихом океане он служил под руководством адмирала С. О. Макарова и командовал миноносцем «Сердитый». За героизм и мужество он был награжден золотой саблей и серебряной медалью.

В Первой мировой войне Александр Васильевич командовал Минной дивизией Балтийского флота. Храбрость и находчивость были отличительной чертой адмирала. В 1916 году Николай II назначил Колчака командующим Черноморским флотом. Главной задачей флота была очистка моря от вражеских военных кораблей. Эта задача была успешно выполнена. Выполнению других стратегических задач помешала Февральская революция. В июне 1917 года Колчак отказался от командования Черноморским флотом.

Гражданская война и Верховный правитель России

После отставки Колчак вернулся в Петроград. Временное правительство отправило его, как ведущего эксперта по борьбе с подводными лодками, в распоряжение союзников. Сначала Колчак прибыл в Англию, а потом в Америку.

В сентябре 1918 года он вновь оказался на русской земле, во Владивостоке, а уже 13 октября 1918 года в Омске он вступил в общее командование добровольческих армий на востоке страны. Колчак возглавил 150-тысячную армию, целью которой было объединение с армией А. И. Деникина и поход на Москву. Численное превосходство Красной Армии не позволило реализоваться этим планам. 15 января 1920 года Колчак был арестован и оказался в Иркутской тюрьме.

Следствие вела Чрезвычайная комиссия. Свидетельства очевидцев и документы следствия показывают, что на допросах адмирал держался мужественно и достойно. 7 февраля 1920 года адмирал был расстрелян, а его тело сброшено в прорубь.