Завершена Ровно-Луцкая наступательная операция

11 февраля 1944 года была завершена Ровно-Луцкая наступательная операция

За 16 дней наступления советские войска существенно продвинулись на запад и создали условия для удара в тыл немецкой группы армий «Юг». На сложной местности эффективно использовались высокомобильные кавалерийские соединения, а также партизаны.

Создавшееся положение было реализовано в ходе Проскуровско-Черновицкой и Львовско-Сандомирской операций. Впереди у советских фронтов были бои с выходом на государственную границу с Чехословакией и дальнейшее очищение Правобережной Украины от врага.